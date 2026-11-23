內地社會暖聞！近日福建泉州1段名為「放學後這個派出所長滿了小孩」的短片在網絡上迅速爆紅。片段中，大批小學生放學後並未直接回家，而是成群結隊地湧入當地的臨江派出所，有人在門口台階溫習功課，有人在大堂避暑玩耍，現場歡聲笑語。



此習慣已延續逾20年，警方不僅提前亮燈、在惡劣天氣時開放大堂讓學童避風雨，更貼心設置學生專屬「失物招領櫃」保管水樽、樂器等遺留物品，同時還向學童普及防騙與安全知識。不少網民表示「和派出所做鄰居真是幸福感加安全感滿滿哦」。



每日下午4時40分放學鐘聲響起後，未能及時等到家長接領的學生，會自發到派出所門前等候。（《中國新聞網》影片截圖）

每日下午4時40分放學鐘聲響起後，未能及時等到家長接領的學生，會自發到派出所門前等候。（《人民網》影片截圖）

毗鄰小學方便接送 家長放心交託

綜合內地媒體《人民網》及《泉州網》報道，泉州市鯉城公安分局臨江派出所與鯉城實驗小學僅一牆之隔。每日下午4時40分放學鐘聲響起後，未能及時等到家長接領的學生，會自發到派出所門前等候。短短十多分鐘，警署門外的台階便坐滿數十名正在溫習功課或交談的學童。

每日下午4時40分放學鐘聲響起後，未能及時等到家長接領的學生，會自發到派出所門前等候。（《人民網》影片截圖）

學生小柯表示，他和爸爸約定在這裡會合，「等一下爸爸就會來接我，他知道我在這」。同班同學小樂的母親趕到接送時解釋，選擇在派出所會合，除了這裡鄰近路口、方便停車，可避開校門放學時段的擠塞交通，更重要是有警員在旁照顧，令家長倍感安心。

在警署門外等候的學生與同伴交談。（《人民網》影片截圖）

在警署門外等候的學生與同伴交談。（《人民網》影片截圖）

開放大堂避風雨 設專屬「失物招領櫃」

負責校園安全的社區警員陳一勳透露，自2002年學校與派出所雙雙遷至現址以來，學生放學後在警署門前聚集的習慣已持續逾20年。警員在不影響日常警務運作的前提下，主動為學童提供便利，包括在天色轉暗時提前亮起路燈照明；若遇上惡劣天氣或寒冷天氣，更會開放大堂讓學童入內避雨及禦寒。

在警署門外等候的學生正在溫習功課。（《人民網》影片截圖）

在警署門外等候的學生正在溫習功課。（《人民網》影片截圖）

遇上狂風暴雨或寒冬天氣，警員會開放大堂讓學童入內避風雨及禦寒。（《中國新聞網》影片截圖）

此外，派出所大堂左側專門設置了學生專用的「失物招領櫃」。陳一勳笑言：「經常有馬大哈（指粗心大意）的學生，把東西落在門口。警員只要看到，都會收集到這個專屬於學生的失物招領櫃裡。」櫃內存放著警員撿獲的各類失物，包括水樽、外套、課本，甚至小號這類樂器，供學童翌日領回。

在警署門外等候的學生正在溫習功課。（《人民網》影片截圖）

每日下午4時40分放學鐘聲響起後，未能及時等到家長接領的學生，會自發到派出所門前等候。（《中國新聞網》影片截圖）

寓託管於防騙教育 內地網民讚實用

鯉城實驗小學校長蔡小青對警方的長期協助表示感謝。臨江派出所所長鄭陽陽則指出，學生選擇在警署等候，反映社區對警方的信任，警員亦會趁學童候接期間，向他們講解防詐騙、反校園欺凌及防溺水等安全知識。

每日下午4時40分放學鐘聲響起後，未能及時等到家長接領的學生，會自發到派出所門前等候。（《中國新聞網》影片截圖）

相關片段在網上流傳後，不少內地網民留言讚好，有人羨慕表示「和派出所做鄰居真是幸福感加安全感滿滿哦」，亦有網民打趣道「不會做功課的還可以找警察叔叔幫忙」。