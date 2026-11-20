人間有愛！內地網絡日前流傳一段長途火車上的暖心影片，登上微博熱搜榜，1名年逾80歲的老翁購買無座站票乘車，疑因長時間未有進食，只能靠連吃6個柑充飢。車廂內2名年輕乘客見狀隨即伸出援手，分別送上即食麵、滷蛋及香腸，為長者合製一份熱騰騰「豪華版」即食麵。老翁更在乘客抵站時堅持幫忙搬運行李道謝。事件在網絡上引發熱議，網民大讚車廂互助暖心。



老翁在眾人再三勸說下最終欣然接受。（網上影片截圖）

王女士與男青年2人合力為老翁沖泡一份熱騰騰的「豪華版」即食麵。（網上影片截圖）

無座老翁車廂內連吃6個柑充飢

據內地媒體《齊魯晚報》報道，事發於一列長途火車車廂內。女乘客王女士乘車期間留意到，1名80多歲、購買了站票的長者，自上車後就沒吃過正餐。由於沒有固定座位，老翁只能在車廂有空位時短暫坐下歇息，期間更連吃6個柑充飢。

80歲長者搭火車連吃6個柑充飢。（網上影片截圖）

王女士看到老翁僅靠吃柑果腹後，主動將隨身攜帶的即食麵分給對方。（網上影片截圖）

王女士看到老翁僅靠吃柑果腹後，主動將隨身攜帶的即食麵分給對方。（網上影片截圖）

2乘客合製加料即食麵

王女士看到老翁僅靠吃柑果腹後，主動將隨身攜帶的即食麵分給對方。坐在旁邊的1名年輕男子亦隨即響應，拿出自己的滷蛋和香腸加進碗內，2人合力為老翁沖泡一份熱騰騰的「豪華版」即食麵。老翁暢快地吃完整桶即食麵，連湯都不剩。

1名年輕男子亦隨即響應，拿出自己的滷蛋加進碗內。（網上影片截圖）

1名年輕男子亦隨即響應，拿出自己的香腸加進碗內。（網上影片截圖）

老翁下車主動幫提行李

報道指出，老翁起初面對陌生人的好意仍客氣推辭，但在眾人再三勸說下最終欣然接受。王女士事後受訪時憶述，沒想到區區一碗即食麵，竟能讓老翁開心得笑得像個「老小孩」，當她抵達目的地準備下車時，老翁更堅持主動幫她提拿行李致謝。

老翁暢快地吃完整桶即食麵，連湯都不剩。（網上影片截圖）

老翁暢快地吃完整桶即食麵，連湯都不剩。（網上影片截圖）

老翁暢快地吃完整桶即食麵，連湯都不剩。（網上影片截圖）

網民讚車廂互助 促鐵路部門提供平價膳食

相關影片在網上曝光後引起討論，不少網民留言讚揚2名乘客的舉動，直言「在外互助他人父母」、「這才是我想看到的，不想看那些因為小嬰兒哭的爭吵」；亦有網民想延續善舉：

以後我坐車也要在袋裏裝些吃的，讓有需要的人吃上一頓。

不過，網上亦出現不同聲音。網民坦言在現實中行善有所顧慮「其實我害怕給人吃的，我怕別人找點事情訛（敲詐）我」。此外，更有人關注長途列車的餐飲價格問題，建議鐵路部門應在火車上提供饅頭等較低價的充飢食品，指出不少基層乘客僅負擔得起火車票，無錢購買火車上高於市面價格的食物，只能在漫漫長途中捱餓。