野狼向人類搖尾討食如家犬，再度引發公眾對野生動物投餵界線的討論。近日網上流傳1段拍攝於內蒙古錫林郭勒盟烏拉蓋野狼谷景區的影片，顯示野生動物拯救中心（內地稱「救助站」）工作人員走近狼群準備餵食時，群狼竟紛紛上前搖尾巴，連原本低頭進食的野狼亦放下食物趨前。片段廣傳後，不少網民聯想到早前爆紅的青海可可西里「網紅狼」，打趣「狗對狼來說是一種『職業選擇』」。



不過，中科院成都生物研究所研究員戴強提醒，人為投餵易令野生動物產生依賴，即使表面溫順亦難保沒有攻擊性，公眾應保持安全距離；曾於內蒙古保護站任義工半年的祝佳琪則指，狼隻只會對長期以平等心態照料的專業人員放下戒備，絕非遊客隨手投餵能相提並論。



群狼一邊小跑一邊搖動尾巴，表現相當親近。（抖音＠我在草原有群狼影片截圖）

狼群在雪地撒潑打滾、翻肚皮。（抖音＠我在草原有群狼影片截圖）

群狼一邊小跑一邊搖動尾巴，表現相當親近。（抖音＠我在草原有群狼影片截圖）

工作人員走近餵食 群狼搖尾迎上前

據網民「我在草原有群狼」上載至抖音的影片，事發於內蒙古烏拉蓋野狼谷景區內一處野生動物拯救中心（內地稱「救助站」）。當時工作人員正準備為狼群餵食，剛走近圍欄區域，群狼便紛紛上前，一邊小跑一邊搖動尾巴，表現相當親近；原本低頭進食的野狼亦隨即放下食物走近。工作人員與狼群互動時說道「吃吧吃吧」、「吃這麼點了」，還在狼群中認出「狼后」。

工作人員查看狼群進食情況與狼群互動時說道「吃吧吃吧」、「吃這麼點了」。（抖音＠我在草原有群狼影片截圖）

工作人員查看狼群進食情況與狼群互動時說道「吃吧吃吧」、「吃這麼點了」。（抖音＠我在草原有群狼影片截圖）

工作人員在狼群中認出「狼后」——小雪。（抖音＠我在草原有群狼影片截圖）

聯想可可西里「網紅狼」 網民熱議投餵界線

不少網民將這段畫面與另1宗「野狼討食」事件作對比。《極目新聞》引述《紅星新聞》報道，青海可可西里早前有1隻野狼因長期接受途經司機及遊客投餵，體型明顯變肥，甚至學會向停靠車輛搖尾巴、露肚皮討食，被網民稱為「網紅狼」。《封面新聞》亦引述《央視新聞》指出，在當地國道（主要幹線公路）向人類討食的野狼愈來愈多，部分更變得偏食。

青海可可西里早前有1隻野狼因長期接受途經司機及遊客投餵，體型明顯變肥，甚至學會向停靠車輛搖尾巴、露肚皮討食。（網上圖片）

2段影片被放在一起比較後，網上隨即出現「狗對狼來說是一種『職業選擇』」的戲言；有網民感慨，過去職場與社會常推崇「狼性文化」，如今連現實中的狼群也變得溫順親人。不過，亦有意見指出，烏拉蓋救助站屬工作人員定時照料，與公路邊遊客隨意投餵野外狼群的性質並不相同。

群狼一邊小跑一邊搖動尾巴，表現相當親近。（抖音＠我在草原有群狼影片截圖）

狼群在雪地撒潑打滾、翻肚皮。（抖音＠我在草原有群狼影片截圖）

專家籲勿隨意投餵 義工：平等相處方贏信任

針對公眾向野生動物投餵的現象，中國科學院成都生物研究所研究員戴強接受《極目新聞》訪問時提醒，人為投餵容易令野生動物對人類產生依賴。即使狼群表面溫順，仍無法保證完全沒有攻擊性，公眾應與牠們保持安全距離。他強調，除非屬於瀕危物種且因人為因素導致生存危機，否則不建議隨意人工干預。西寧野生動物園副園長齊新章亦指出，若在野外發現需要救援的野狼，應及時向當地野生動物管理部門報告，交由專業人員處理，並直言：

善良需要理性的支撐。

人與狼之間建立信任需要特定條件與時間。據《新安晚報》早前報道，來自浙江的女子祝佳琪曾在內蒙古一處野生動物保護站擔任義工半年，期間與20多隻狼朝夕相處。她受訪時表示，不能把狼當作寵物看待，以平等態度相處才能贏得信任。經歷半年相處適應後，站內再沒有狼對她露齒威嚇，部分更會主動將頭靠向她掌心。這亦印證，狼對特定照料者放下戒備，源於長期且專業的相處，而非遊客隨手拋出的食物。