失聰松鼠狗熟睡不知狗主回家！暖心狗兄弟即叫醒　帶隊討摸超有愛

狗狗之間的「兄弟情」太暖心了。德國有女狗主和伴侶養了多隻小狗，其中1隻松鼠狗（又稱博美犬）失聰，對家中大小事後知後覺，幸好有隻熱心「狗兄弟」對牠相當照顧，每當男狗主回家時，都會叫醒牠一同去「討摸」，主人感嘆「牠是我們家的1份珍貴禮物」。眼利網民留意到，狗兄弟跑在前面時，還會轉頭查看失聰狗狗有沒有跟上，畫面相當有愛。



失聰松鼠狗利奧熟睡時對身邊發生的事情全然不知。（Instagram@missyminzi影片截圖）

松鼠狗失聰 「兄弟」叫醒齊迎狗主討摸

德國有女狗主網紅不時在Instagram帳號「Missyminzi」分享養狗日常，其中1隻松鼠狗利奧（Lio）因失聰的關係，熟睡後對身邊發生的事情全然不知。幸好其狗兄弟、同樣是松鼠狗的馬蒂（Matti）是隻「暖狗」，每次有重要事情發生，都會先叫醒熟睡中的利奧，而平日主人一回家，狗狗們都會到門口迎接。

據女狗主分享的影片，其伴侶回家時，狗狗們一起衝過去興奮「討摸」，只有馬蒂注意到利奧還躺在角落盆栽旁熟睡。馬蒂飛奔到利奧跟前將用鼻子觸碰叫醒兄弟，再「帶隊」去主人處，好讓兄弟和主人互動。

松鼠狗馬蒂隨時叫醒利奧，免得牠錯過重要事情！（Instagram@missyminzi影片截圖）

馬蒂的「叫醒服務」讓利奧安心入睡

影片記錄了馬蒂各種「叫醒」瞬間，女狗主表示，利奧原本很難入睡，生怕睡覺會錯過重要事，直到他們收養馬蒂後，因為牠總是在照顧利奧﹐這才令利奧終於安心在任何地方睡覺。

此外，家中還有1隻患有小腦發育不全的狗狗墨菲（Murphy），馬蒂同樣是其好友。她和伴侶均慶幸有馬蒂這位「愛心大使」，「牠是我們家的1份珍貴禮物」。

馬蒂總是在利奧落單時將牠喚醒，加入狗群活動。（Instagram@missyminzi影片截圖）

眼利網民看馬蒂會轉身確保利奧跟上

狗狗情誼令網民感暖心，「這真的是我見過的最甜蜜的事情」、「看到這些暖心的內容就哭了」。有眼利網民留意到，馬蒂奔跑時會轉身看後方，確保利奧會跟上來，舉動相當有愛。