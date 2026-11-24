【黃仁勳出軌／黃仁勳復職】人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）早前被爆出連串婚外情醜聞後，於11月12日宣布辭去英偉達職務，但短短12天內，董事會於11月23日宣布恢復黃仁勳擔任公司總裁、執行長及董事職務。



黃仁勳重返英偉達辦公室，再次上班首天沒有穿黑色皮褸，改穿海軍藍DIOR外套。（X@Subodh Kumar影片截圖）

黃仁勳強勢回歸，復職當天重返英偉達聖克拉拉總部，獲得數以百計員工呼喊名字「Jensen、Jensen 」歡迎，而其衣著亦成為眾人焦點。從網上片段可見，黃仁勳沒有穿上那件由妻子洛麗（Lori Mills ）購買的黑色皮褸（皮夾克)，改穿海軍藍DIOR外套，而《紐約郵報》指出，該件外套他先前訪問首爾時已經穿過，是舊衣，不是新衣。由於黃仁勳之前曾公開說過「我穿的所有東西都是我妻子給我買的」，所以這件外套也可能是其妻子挑選。

為何穿舊衣，不是新衣？

企業領袖復職，常規劇本是新造型象徵新開始。形象顧問會告訴你，換一套衣服是最低成本的訊號發射器：明星復出、CEO回歸，往往刻意換裝，向外界宣告一個不一樣的開場。新衣的語言很單向，就是「從今天起，一切不同」。



黃仁勳反其道而行，既不穿舊的皮褸，也不穿新衣，而是看起來有點像皮褸造型的舊外套，這意味着是延續，不是切割，而他亦表示：「我犯了一些非常嚴重的錯誤，我會努力重新站起來，好嗎？謝謝大家。」而且復職宣言中更特別感謝家中的支持，可見他沒有忘記自己曾犯錯。



人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang），過往經常穿着黑色皮褸示人。（Reuters）

舊外套寓意：我是帶着歉意回來

黑皮褸像戰袍般代表意氣風發時期的黃仁勳，如果他在復職當天穿著黑皮褸大搖大擺回來，等於宣稱「我甚麼都沒發生」、「沒甚麼可以動搖我」，但這次穿着另一件舊外套，像是在說「我是帶着歉意回來」。舊衣沒有強勢勝利意味，剛好配合那句「第一天上班」。

黃仁勳妻子洛麗至今沒有發聲

黃仁勳出軌風波中的最大受害者，當然是其妻洛麗，但她至今沒有作出過任何公開聲明，夫婦之間關係如何，旁人無從判斷。但外界認為黃仁勳與洛麗結婚逾40年，所有資產都很可能屬共同擁有，一旦離婚恐要「分身家」，那將會涉及千億資產的世紀離婚。

人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang），過往經常穿着黑色皮褸示人。（Reuters）

重溫黃仁勳與洛麗的愛情故事

1980年，黃仁勳17歲跳級進入俄勒岡州立大學修讀電機工程系，當時全系250人中只有3人是女生，17歲的黃仁勳與19歲的洛麗因緣成為實驗課搭檔，喜歡洛麗的黃仁勳起初不敢透露自己年紀較小，每個周末都以一起完成作業為由約洛麗，他以學霸身分豪言「保證你每門課都拿A」成功邀約，半年後兩人就正式交往，至1984年在公司聖誕派對上求婚成功。



黃仁勳與洛麗因實驗課搭檔而結緣，至今結婚逾40年，惟黃仁勳卻承認對太太不忠。（Nvidia官網圖片）

黃仁勳17歲許下「30歲時當CEO」豪言 果真實現創英偉達

17歲那年，黃仁勳曾向洛麗許下承諾，「我要在30歲時當公司CEO」，黃仁勳1993年30歲時果真兌現承諾，與兩位工程師Chris Malachowsky及Curtis Priem，共同創立英偉達（NVIDIA）。

17歲那年，黃仁勳曾向洛麗許下承諾，「我要在30歲時當公司CEO」，黃仁勳1993年30歲時果真兌現承諾創立英偉達（NVIDIA）。（Reuters）

黃仁勳長年穿的黑色皮褸是洛麗挑選 太太掌家中財政大權

大眾看到黃仁勳長年穿着黑色皮褸（皮夾克），其實是因為他容易皮膚敏感，所穿的衣服都是洛麗一手包辦，親自挑選購買，黃仁勳曾於韓國綜藝節目透露，自從認識洛麗後就「完全沒有購物了」。



黃仁勳曾多次笑稱在家裏的頭銜是「CFO」，意思是「零財務權限（Chief Financial Officer with Zero Financial Authority）」，因家裏所有的大額支出、財產簽字、審計以及資金花費，都是由洛麗掌管。



大眾看到黃仁勳長年穿着黑色皮褸（皮夾克），其實是因為他容易皮膚敏感，所穿的衣服都是洛麗一手包辦，親自挑選購買。（「X@OregonState」）

為助黃仁勳創業 洛麗棄高薪工程師工作成全職媽媽

而洛麗出生於美國工薪家庭，19歲考入俄勒岡州立大學電機工程系，畢業後在視算科技（Silicon Graphics, Inc.，簡稱SGI）擔任硬件工程師，起初幾年薪酬都比黃仁勳高。1993年，黃仁勳創業初期，資金只夠撐6個月，洛麗為愛辭職成為全職媽媽，在家照顧兩名兒女，砍斷自己的工程師生涯。

2007年，兩人成立家族慈善基金會Jen-Hsun and Lori Huang Foundation，洛麗擔任總裁，黃仁勳任秘書兼首席財務官。基金會起步時的資產是3.7萬股英偉達股票，約1260萬美元，到2026年已增至約91億美元，躋身全美前15大私人慈善基金會之列。



2012年兩人設立不可撤銷信託，轉入58.4萬股英偉達股票，2026年價值已超30億美元。2026年7月范德堡大學宣布舊金山新校區旗艦學院命名為「黃仁勳與Lori Huang藝術、建築與設計學院」，配對捐贈7,500萬美元。

