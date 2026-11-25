出外旅遊前除了要檢查護照有效期，還要「逐頁數清楚」！有香港女子於社交平台Threads發文「警世」，指自己於11月24日正日生日，滿心歡喜飛往日本展開一星期生日之旅，豈料入境時竟被日本海關指其特區護照「出廠漏頁」，中間憑空消失4 頁。事主當場被拒入境並安排原機返港，機票、酒店及假期全數「泡湯」。事件曝光後引發網民熱議，提醒護照要逐頁檢查。



《香港01》已向入境處查詢，正等候回覆。



女事主在帖文中透露，涉事的特區護照於2018年簽發，疫情後曾持該本護照前往韓國、泰國及台灣等地旅遊，過關都沒有出現問題。今次女事主原定於11月23日至29日赴日本慶生，未料11月23日抵達日本辦理入境手續時，海關人員翻查護照期間，發現內頁由第14頁直接跳至第19頁，中間缺少了第15至18頁，即共兩張紙。

有香港女子表示，在日本入境時被日本海關指其特區護照「出廠漏頁」，中間憑空消失4 頁，當場被拒入境並安排原機返港。（資料圖片）

港女遊日本慶生 特區護照疑現「出廠漏頁」遭即時遣返

女事主表示一直未有留意護照漏頁，對此毫不知情，最終被日本當局當場拒絕入境，並即時安排原機遣返香港。她強調，護照中間的騎馬釘縫線完全原裝，沒有任何撕裂或人為破壞痕迹，「日本入境職員同埋幫我翻譯嗰位職員都話睇落唔似係自己撕的 痕迹」。

引述入境處稱「確認屬出廠漏頁瑕疵」

女事主又稱，返港後香港入境處職員檢查該本護照，確認屬「出廠漏頁瑕疵」，建議事主向當局追究。

女事主續說，今次事件屬「拒絕入境」而非「遣返」，不會被列入日本黑名單，但原定7天的日本生日之旅「泡湯」，已預訂的機票、酒店及珍貴的生日假期付諸東流，大感無辜，崩潰直呼「喊到黐線」。

女事主續說，今次事件屬「拒絕入境」而非「遣返」，不會被列入日本黑名單，但原定7天的日本生日之旅「泡湯」。（資料圖片）

女事主補充，計劃今早（11月25日）到將軍澳入境處總部要求交代。

根據國際民航組織（ICAO）Doc 9303 機讀旅行證件標準，所有合資格護照的內頁均具備嚴格的裝訂序號與暗記防偽技術。香港特別行政區護照一般分為32頁（普通版）與48頁（加厚版），所有內頁均印有連續的頁碼與特製水印，一旦證件在印刷或釘裝工序中出現「跳頁」或「缺頁」，即便外觀縫線完好，在各國邊境審查系統中均會被自動定性為「殘缺或被竄改之無效旅行證件（Invalid/Mutilated Travel Document）」。

日本出入國在留管理局的審查官在核對旅客身份時，若發現護照頁數不完整，有法定職責即時中止入境程序並拒絕核發上陸許可。

（Threads@kellyyyy3.3）