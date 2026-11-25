【公屋／居屋】常說「得公屋得天下」，但能夠由公屋戶成功「畢業」買樓兼成家立室，更令人羨慕。有港爸近日在社交平台Threads發片發文，記錄自己交回居住近10年的元朗朗晴邨210呎公屋單位，準備一家三口連同愛貓搬到新買入的居屋。該港爸不但大方分享公屋還原實際開支，更透露棄公屋轉買居屋暖心原因，引來大批網民激讚，「好感動！加油順利」、「太本事！」、「勁啊，師兄祝福你」。



有港爸記錄自己交回居住近10年的元朗朗晴邨210呎公屋單位，準備一家搬到新買入的居屋。（資料圖片）

210呎朗晴邨蝸居見證拍拖結婚生子 港爸交吉買居屋告別：感恩一切安好

該港爸在Threads帖文中，感性地記錄了交吉舊屋一刻，直言內心「有啲感動」。他表示，這個僅得210呎的元朗朗晴邨單位，見證了他人生重要階段，期待搬到新居的生活，「間屋（公屋）拍拖到結婚再生仔，住咗差唔多10年，經歷好多嘢都喺呢度。感恩一切安好，新屋（居屋）繼續我哋嘅生活，一家齊齊整整、健健康康」。

該港爸記錄了交吉舊屋一刻，直言內心「有啲感動」。（Threads@wah246）

該港爸記錄了交吉舊屋一刻現場情況。（Threads@wah246）

該港爸記錄了交吉舊屋一刻現場情況。（Threads@wah246）

公屋交吉還原清單大公開：全屋清拆加配窗花約2,000元

樓主又透露，由於他們入住公屋單位後沒有大改動，故還原費用只需約2,000元，並不昂貴，「我哋無大裝修，無改水位。就係無咗廚房抽氣扇位嗰隻窗千幾蚊，全屋上牆嘅櫃、家俬清拆費係750蚊，全數兩千幾搞掂。但水龍頭、信箱鎖都要還原，可以問下主任點搞」。

未得資格申請調遷較大公屋單位 決定轉買居屋改善生活環境

至於為何選擇搬出公屋，而不是向房屋署申請調遷到較大單位，樓主解釋，曾向房屋署查詢調遷大單位條件，惟對方表示他們居住的是2至3人單位，若想轉大單位，「要生多兩個（小孩）先可以轉」，令樓主卻步，「黐線，教一個都搞唔掂，仲要生多兩個」，決定轉買居屋改善生活環境。

港爸表示，為了改善生活環境，決定轉買居屋。（資料圖片）

網民恭賀大讚：好本事！

網民看後紛紛恭喜樓主成功買樓細屋搬大屋，又讚揚樓主「好本事」：

「好感動！ 一步步行返嚟、加油順利」



「（元朗朗晴邨）呢個位置個賣點係近西鐵站同方便買嘢，但啲單位就真係比較細，小朋友愈嚟愈大，活動空間係需要大啲，同埋都要有自己房，恭喜你細屋搬大屋」



「10年咁短，人生有大進展，好本事」



「嘩，10年內 你可以做咁多嘢嘅？勁啊，師兄祝福你」



「祝生活繼續愉快。愈搬愈大，更好環境！」



房委會曾推出「公屋租戶紓緩擠迫調遷計劃」及「改善居住空間調遷計劃」，提供位於市區、擴展市區、離島及新界的公共租住房屋（公屋）單位，供符合資格的公屋租戶申請調遷。（資料圖片）

公屋調遷門檻拆解：人均面積少於7平方米

根據房委會網頁公布的「調遷」安排，不同情況下公屋租戶有可能需要調遷到另一個公屋單位，例如家庭成員增加，希望調遷到較大單位等，而房委會今年9月曾推出「公屋租戶紓緩擠迫調遷計劃」及「改善居住空間調遷計劃」，提供位於市區、擴展市區、離島及新界的公共租住房屋（公屋）單位，供符合資格的公屋租戶申請調遷。

申請門檻包括「家庭人數總和不超過9人」以及「居住密度平均每人少於7平方米室內樓面面積」等準則，以紓緩居住擁擠情況。不過相關計劃目前已截止申請。