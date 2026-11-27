寒冬街頭1頓熱飯，牽起1段跨越物種的暖心緣分。內地網民「一隻獵奇的狗」上載短片，記錄1隻骨瘦如柴的狗媽媽，連日清晨準時守候在1間麵館門外討食，卻始終守規矩不敢踏入店內半步。麵館老闆娘見狀心生憐憫，不僅每天準備肉食與狗糧餵飼，更出於好奇跟隨牠走過3公里路程，最終在1間堆滿雜物的破舊小屋內，揭開牠拚命覓食的催淚原因。狗媽媽正處於哺乳期，家中有2隻幼犬嗷嗷待哺，狗主年邁無力提供照顧，為了更好哺育孩子，狗媽媽只能外出討食。事後老闆娘與狗主協商定期送上營養伙食並親手搭建溫暖狗窩，善舉獲大批網民讚好。



狗媽媽最初就坐在麵館門口，安靜地望着店主，不敢入內。（微博@一隻獵奇的狗影片截圖）

老闆娘察覺牠飢腸轆轆，便將店裏收集的骨頭全數拿出來餵牠。（微博@一隻獵奇的狗影片截圖）

由於擔心骨頭容易卡住喉嚨，老闆又特意從店內盛了1盒蓋澆飯（即碟頭飯）給牠飽腹。（微博@一隻獵奇的狗影片截圖）

狗媽媽守候麵館討食獲善心救助

據上載的影片，這隻身形消瘦、肋骨清晰可見的狗狗最初就坐在麵館門口，安靜地望着店主，不敢入內。老闆娘察覺牠飢腸轆轆，便將店裏收集的骨頭全數拿出來餵牠，由於擔心骨頭容易卡住喉嚨，老闆又特意從店內盛了1盒蓋澆飯（即碟頭飯）給牠飽腹。翌日清晨，麵館剛開門營業，狗狗便早早前來，依舊安靜坐在門外等候。老闆娘沒有驅趕，還將自己的早餐分給牠，又擔心牠營養不足，特地託速遞員為牠買來狗糧。

儘管老闆娘已多次展露善意，但當她想伸手輕撫狗狗時，狗狗仍本能地受驚跑開。（微博@一隻獵奇的狗影片截圖）

儘管老闆娘已多次展露善意，但當她想伸手輕撫狗狗時，狗狗仍本能地受驚跑開。（微博@一隻獵奇的狗影片截圖）

初時受驚閃躲終卸心防

儘管老闆娘已多次展露善意，但當她想伸手輕撫狗狗時，狗狗仍本能地受驚跑開。直到當晚，狗狗才折返店外，見老闆娘推門而出格外高興，老闆娘拿出早前購買的狗糧拌上牛奶餵牠。自此狗狗成了麵館的常客，慢慢放下戒心，不再抗拒老闆娘的撫摸。

直到當晚，狗狗才折返店外。（微博@一隻獵奇的狗影片截圖）

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尾隨3公里揭母犬為育2幼犬討食

為確認狗狗是否無家可歸，老闆娘某天特意提早關門，一路跟隨着牠步行至3公里外的一處破舊房屋。推開雜物堆積的小屋，老闆娘才驚覺狗狗並非流浪犬，屋內還有2隻嗷嗷待哺的幼犬。狗媽媽尚在哺乳期，頻繁前往麵館討食，可能是因為自身食不果腹，難以維持奶水餵養幼犬。

推開雜物堆積的小屋，老闆娘才驚覺狗狗並非流浪犬，屋內還有2隻嗷嗷待哺的幼犬。（微博@一隻獵奇的狗影片截圖）

翌日，老闆娘帶同自己孩子前往探望，卻發現狗主因事外出並將鐵門反鎖，最終只能隔着鐵門餵食狗狗。到了第3日，狗主終於露面，原來是1名生活拮据的長者，平素對犬隻並無特別照料。老闆娘目睹狗媽媽與幼犬居住環境簡陋，遂主動與老人協商，獲得對方同意定期前來探望及提供糧食。隨後老闆娘親手為牠們改造出1個舒適溫暖的小窩，2隻幼犬隨即在新窩內開心玩耍。

老闆娘悉心照料狗媽媽，專門為牠準備食物，狗媽媽不用再啃剩骨頭，日常伙食換成肉碎拌狗糧與牛肉罐頭。（微博@一隻獵奇的狗影片截圖）

伙食升級身形漸趨圓潤 離別扒車窗依依不捨

老闆娘悉心照料狗媽媽，專門為牠準備食物，狗媽媽不用再啃剩骨頭，日常伙食換成肉碎拌狗糧與牛肉罐頭。一段時間後，狗媽媽明顯長肉，昔日凸出的肋骨已經看不見，毛色亦變得亮麗。在幼犬面前牠是盡責的母親，但在老闆娘懷裏，牠卻會像孩子般撒嬌。每逢週末，老闆娘的2名兒子都會主動要求前往探望狗狗並送上食物。等一家人準備駕車離開時，狗狗總會撐起前爪攀住車窗，不願分開，流露出珍貴的跨物種情誼。

每逢星期日，老闆娘的2名兒子都會主動要求前往探望狗狗並送上食物。（微博@一隻獵奇的狗影片截圖）

每逢星期日，老闆娘的2名兒子都會主動要求前往探望狗狗並送上食物。（微博@一隻獵奇的狗影片截圖）

等一家人準備駕車離開時，狗狗總會撐起前爪攀住車窗，不願分開。（微博@一隻獵奇的狗影片截圖）

在幼犬面前牠是盡責的母親，但在老闆娘懷裏，牠卻會像孩子般撒嬌。（微博@一隻獵奇的狗影片截圖）

網民讚善舉感人 提醒勿餵食過量骨頭

影片在社交平台引發熱烈迴響，不少網民大讚店主一家充滿愛心，留言表示「善意真的有迴響！狗狗趴在車窗那幕太戳心了，老闆積福啦」、「看得好感動，有愛心、善良的人還是很多的」、「人人獻出一點愛，世界將變得更美好」。此外，亦有寵主貼心提醒「不要一次給狗狗太多骨頭，會消化不了」。