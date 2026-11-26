數碼通SmarTone斷網死機？今日下午約2時起，多名SmarTone用戶表示突然無法上網，要四圍「借WiFi」，包括將軍澳、黃大仙、荃灣的網民叫苦連天，「SmarTone仲要no service幾耐？」。有網民大呻正是因為SmarTone服務向來以穩定著稱才一直使用，未料今次一樣中招，「離晒大譜啊，45分鐘冇網絡冇訊號」。



數碼通官網於下午2時59分發出網絡服務不穩定通知，指留意到部份地區的網絡服務出現不穩定情況，現正積極調查及跟進，並會盡力減低對客戶的影響。同時有用戶在Threads表示已成功重新連線，SmarTone門市職員教路，大家可開飛行模式，每隔10分鐘關一次，「要逐批逐客先重新連返」。



SmarTone於下午3時45分在facebook更新表示，早前受影響的網絡服務現已陸續恢復正常。如客戶仍未能正常使用服務，請重新啟動手機，或開啟並關閉飛行模式。如問題持續，可與該公司聯絡，SmarTone感謝客戶的耐心及諒解，並再次為事件造成的不便致歉。



SmarTone於下午3時45分在facebook更新表示，早前受影響的網絡服務現已陸續恢復正常。

2026年遇上手機沒有網絡，到底有多可怕？下午約2時起，多名網民在Threads 洗版式發帖，表示「SmarTone死機」突然無法上網，也無法接收驗證碼，在網上叫苦連天，稱要四圍找WiFi上網：

「SmarTone 個台冧咗，店員話目前搶修中，叫人熄機／開飛行模式等，目前好多人喺門市求助」



「中咗招，用緊MTR WiFi」



「SmarTone上唔到網係新聞收爆load空氣，上唔到網係基本」



「SmarTone 係咪死咗？半小時前電話，一直用唔到。 熄機再開機，飛機mode，乜都試過都係用唔到。」



「已經完全冇咗網絡成個鐘頭，到而加都仲未好返，好彩有WiFi頂住先」



「身邊用SmarTone嘅人都上唔到網，想知係地區性定係全港都出事，利申喺TKO（將軍澳）」



「數碼通荃灣區係咪死咗機？」



「SmarTone搞乜⋯⋯ 睇個個都話死咗無訊號，我用自由鳥（都係SmarTone）都圈外」



有用戶分享現時已成功連線，門市職員告知公司正進行搶修，「教大家開飛行模式，每隔10分鐘熄一次飛行，因為要逐批逐客先重新連番」。（示意圖／資料圖片）

有網民擔心是否涉及網絡攻擊，表示「死機」後要回報問題，但首先要入到官方App，附近有WiFi但登入又需要收手機認證碼，又是收不到。部份用家大呻，正正覺得SmarTone服務及訊號穩定才使用，「Dear SmarTone 由2:30開始 到依家，已經50分鐘，開飛行模式，重開機都冇用，我交齊電話費，只係想用數據上網，我仲要出街，冇數據點出街」、「我兩部電話都係用數碼通，兩部都收唔到，其中一部就完約，準備轉台 ！激死，要入商場要偷WiFi 用！」。

「離晒大譜啊，45分鐘冇網絡冇訊號，2026年仲可以有上唔到網嘅事發生，全香港喎，唔係收費問題，畀錢你就係買你嘅穩定性，依壇野你打算點賠？」

有用戶分享現時已成功連線，門市職員告知公司正進行搶修，「教大家開飛行模式，每隔10分鐘熄一次飛行，因為要逐批逐客先重新連番」。

（綜合）