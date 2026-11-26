明目張膽衝紅燈！近日網上流傳1段車cam（行車記錄儀）影片，有私家車於新蒲崗衍慶街公然在警車旁衝紅燈，警車隨即響號及閃動警示燈號，約10秒後轉綠燈時才衝出追捕。



影片引起網民猜測衝紅燈原因，「隔籬係警車都夠薑衝，我再大膽啲都不敢喺警車面前衝，錢多咩？呢啲情況一係藏毒，一係有違禁品先會咁」，又熱議警員為何未有即時追捕截停，「阿Sir讓賽10秒先去追」、「阿Sir守交通規則」、「佢夠位扭，只係安全理由唔想咁急衝燈」。



近日網上流傳1段車cam（行車記錄儀）影片，有私家車於新蒲崗衍慶街公然在警車旁衝紅燈。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有司機於facebook群組「車cam L（香港群組）」分享1段車cam影片，大呼「喺警車面前，紅燈照衝，佩服」。

大膽私家車司機警車旁衝紅燈

影片見到，事發於11月23日晚上7時許，新蒲崗衍慶街往彩虹道方向，當時片主在紅燈前停下，前方私家車司機蠢蠢欲動慢駛向前，欲衝紅燈，毫不懼怕停在左線的警車。當時有行人正在過馬路，察覺勢色不對立即後退，果然前車司機下秒就踩油向左駛走。

近日網上流傳1段車cam（行車記錄儀）影片，有私家車於新蒲崗衍慶街公然在警車旁衝紅燈。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

近日網上流傳1段車cam（行車記錄儀）影片，有私家車於新蒲崗衍慶街公然在警車旁衝紅燈。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

警車10秒後響號閃警示燈追捕

片主於是響咹提醒警員有人違法衝紅燈，警車隨即響號及閃動警示燈號，前方電單車司機數秒後向左駛讓路，警車向右扭軚，約10秒後轉綠燈時才衝出追捕。片主尾隨駛出，未知警車最終能否截停衝紅燈私家車。

警車隨即響號及閃動警示燈號。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

警車隨即響號及閃動警示燈號。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

警車約10秒後轉綠燈時才衝出追捕。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民驚訝衝紅燈揶揄司機：鍾意交罰款

「呢啲醒目仔偷雞都唔望下鏡」



「GTA6（遊戲《俠盜獵車手VI》）後遺症」



「我鍾意交罰款呀，你吹得我脹咩」



「何止心口有個勇字，連屁股都有個勇字」



「就係發現阿Sir喺後邊先要衝燈走佬」



「盲都可以揸車，仲要有人過緊馬路，見佢衝即刻縮返上行人路」



「轉咗彎，將袋快餐（毒品）掉埋一二邊，原本坐廿碌變扣5分，抵啦」



警車約10秒後轉綠燈時才衝出追捕。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

警車約10秒後轉綠燈時才衝出追捕。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民猜警車被電單車阻擋未能即時追捕

「電單車（司機）X下X下唔識主動讓」



「阿SIR一揈燈，條26（兩轆，電單車司機）仲戇XX無反應」



「電單車（司機）係咪以為搵佢，響號嚇到唔識郁」



網民憂太遲衝出或追捕失敗

「轉入太子道東難追啲」



「隔咁耐先追……出到去都唔知人哋上咗橋定轉返入寧遠街啦」



警車約10秒後轉綠燈時才衝出追捕。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

沒有遵從交通燈指示可被扣分 另可被罰款5,000元及監禁3個月

根據香港法例第374G章《道路交通(交通管制)規例》第18條「沒有遵從交通燈的指示」，違例駕駛將會被記5分。若屬首次定罪，最高可被判處監禁3個月及罰款港幣5,000元；其後再定罪會被判處監禁6個月及罰款港幣1萬元。

危險駕駛或會被停牌

另外，根據香港法例第374章《道路交通條例》第37條「危險駕駛」，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪。一經循公訴程序定罪，可判監禁3年及罰款港幣2.5萬元；一經循簡易程序定罪，可判監禁12個月及罰款港幣1萬元。如屬首次被定罪，可被停牌至少6個月；如第二次或再次被定罪，則可被停牌至少2年。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）