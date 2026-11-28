招聘宣傳承諾住「2房1廳」公寓，入職後竟然被塞入12人水泥毛坯房！內地知名零食品牌「三隻松鼠」捲入員工住宿風波，實際安排與招聘宣傳出現嚴重落差，引發內地輿論關注。安徽蕪湖有新入職員工在網上曝光宿舍環境惡劣，懷疑由閒置廠房改造而成，衞生狀況堪憂。內地傳媒曝光，此前官方招聘宣傳的「2房1廳」入住後竟變成12人房。事件發酵1日後，三隻松鼠於11月26日晚間發布致歉聲明，承認涉事宿舍設施簡陋，並承諾立即轉移安置受影響員工。



涉事宿舍房間面積狹小，卻擺放了6張雙層床，共設12個床位，居住密度極高。（網上圖片）

房間內部幾乎全無裝修，不僅沒有安裝假天花，天花板上更有多條水管直接外露。（網上圖片）

12人同住1間「毛坯房」 天花水管外露

綜合《正在新聞》及《上游新聞》等內地媒體報道及網上流傳的影像顯示，涉事宿舍房間面積狹小，卻擺放了6張雙層床，共設12個床位，居住密度極高。房間內部幾乎全無裝修，不僅沒有安裝假天花，天花板上更有多條水管直接外露，地面亦為未經鋪磚的粗糙水泥地面，整體環境猶如未完工的「毛坯房」。

飲水機旁未有放置垃圾桶，大量未清理的垃圾雜物堆積成山，衞生情況惡劣。（網上圖片）

公共洗手盆現黃垢 用洗衣機須額外付費

新入職員工朱先生於11月26日向內地傳媒《正在新聞》證實此事。他表示，自己剛入職三隻松鼠，目前正居住在該12人房內，而同批次入職的約100名新員工亦全部被安排入住該處。從建築外觀判斷，他懷疑該處原本是閒置廠房，經簡單改建後便充當員工宿舍。

公共洗漱間僅以水泥砌成長條形水池，池身附着大片發黃水漬與污垢。（網上圖片）

在朱先生提供的現場影片中，公共洗漱間僅以水泥砌成長條形水池，池身附着大片發黃水漬與污垢；飲水機旁未有放置垃圾桶，大量未清理的垃圾雜物堆積成山，衞生情況惡劣。此外，洗漱間門口設有2部洗衣機，員工使用須額外付費，每45分鐘收費4人民幣（約4.7港元）。宿舍牆上的告示牌印有「三隻松鼠」品牌標誌，證實該處確為公司管理場所。

洗漱間門口設有2部洗衣機，員工使用須額外付費，每45分鐘收費4人民幣（約4.7港元）。（網上圖片）

員工使用洗衣機須額外付費，每45分鐘收費4元人民幣（約4.7港元）。（網上圖片）

招聘宣傳標榜免費入住「2房1廳」 前後落差惹議

《正在新聞》翻查三隻松鼠官方社交平台賬號，其招聘簡介曾列明，凡外地且在蕪湖無房產的新員工，在找到合適居所前，均可獲安排入住環境為「2房1廳」的公寓，如今實際住宿條件卻與招聘宣傳相去甚遠。

11月26日日間，三隻松鼠投資者關係部門人員回應媒體查詢時曾稱，暫時不清楚相關情況，僅表示公司一般會為員工安排公租房（內地公共租賃房屋）或公寓，並稱會向相關部門反映核實。

三隻松鼠於11月26日晚間正式發布致歉聲明。（網上圖片）

三隻松鼠回應：屬年貨節臨時過渡宿舍

隨着爭議持續升溫，三隻松鼠於11月26日晚間正式發布致歉聲明，指得悉事件後已成立工作組核查。公司解釋，涉事宿舍屬於年貨節銷售旺季期間的臨時過渡宿舍，承認確實存在設施簡陋等問題，對此深表歉意。三隻松鼠承諾，將立即妥善轉移安置相關員工，確保居住環境符合標準，日後亦會檢討並改善員工住宿安排。