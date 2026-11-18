內地近年興起全民直播熱潮，但上班期間開直播，恐隨時飯碗不保！！江蘇南京1名「90後」資深女檢驗員，在設有明顯禁拍標誌的車間工作期間，開啟個人社交帳號直播唱歌，更將客戶訂製的產品及生產環境曝光於網民眼前。公司以嚴重違紀為由將女子解僱，她不服氣，提出起訴公司及索賠12.8萬人民幣（約15萬港元），法院經一審及二審審理後，均裁定公司屬合法解除勞動合同，駁回女子全部訴訟請求，案件的判決結果近日在內地社交平台引發廣泛討論。



江蘇南京1名「90後」資深女檢驗員，在工作期間開啟個人社交帳號直播唱歌，將客戶訂製產品及生產環境曝光於公眾視野。（《荔枝新聞》影片截圖）

江蘇南京1名「90後」資深女檢驗員，在工作期間開啟個人社交帳號直播唱歌，將客戶訂製產品及生產環境曝光於公眾視野。（《荔枝新聞》影片截圖）

禁拍區內兩度開播

據《荔枝新聞》引述案件資料顯示，涉事姓于女員工（化名「小于」）早於2017年入職南京1間製造企業，在檢驗員崗位工作長達8年。小于入職時已簽收公司發放的《員工手冊》，當中明確規定員工必須保守公司秘密，未經許可不得對外發佈任何商業信息，並嚴禁在廠區內拍照、錄像及上傳至社交平台；雙方亦另行簽署了《保密及知識產權權屬協議》。

小于入職時已簽收公司發放的《員工手冊》，當中明確規定員工必須保守公司秘密。（《荔枝新聞》影片截圖）

《員工手冊》列明，未經許可不得對外發佈任何商業信息，並嚴禁在廠區內拍照、錄像及上傳至社交平台；雙方亦另行簽署了《保密及知識產權權屬協議》。（《荔枝新聞》影片截圖）

同事提醒仍未停止

由於該公司與重要客戶華某公司簽有嚴格的保密協議，一旦違約將面臨數百萬美元巨額賠償。廠方特意劃出專用檢驗區，並在當眼處設置明顯的「禁止拍攝」標誌。惟廠區的閉路電視監控記錄顯示，2025年6月19日及22日，小于在崗查驗產品期間，竟打開個人社交帳號進行直播唱歌，畫面直接對準其工作現場，令客戶的訂製產品細節及生產環境清晰入鏡。小于直播期間，曾有同事上前好言提醒，但她並未停止，仍繼續進行直播。

廠區閉路電視監控記錄顯示，2025年6月19日及22日，小于在崗查驗產品期間，竟打開個人社交帳號進行直播唱歌。（《荔枝新聞》影片截圖）

廠方特意劃出專用檢驗區，並在當眼處設置明顯的「禁止拍攝」標誌。（《荔枝新聞》影片截圖）

面談僅認「有點違紀」 缺乏洩密風險認知

廠方得悉事件後，於同年6月24日安排專人與小于進行面談，給予其陳述與解釋的機會。在面談過程中，小于僅承認在工作區域直播「有點違紀」，但對行為可能導致的商業秘密洩露風險缺乏認知，態度上亦無悔改之意。公司隨即依據規章制度，以嚴重違反紀律為由解除與小于的勞動合同，並依法通知工會。

小于對解僱決定表示不服，認為公司屬於違法解除勞動合同，經勞動仲裁後向法院提起訴訟，要求公司支付違法解除勞動合同賠償金共計12.8萬人民幣（約15萬港元）。

直播畫面直接對準工作現場，令客戶的訂製產品細節及生產環境清晰入鏡，曾有同事上前好言提醒，但她並未停止，仍繼續進行直播。（《荔枝新聞》影片截圖）

法院：向不特定公眾公開保密信息 構成洩密風險

一審法院經審理查明，小于在工作時間及工作場所內，透過網絡直播將客戶訂製產品、生產環境等保密信息向不特定公眾公開，客觀上已造成商業秘密洩露的重大風險，明顯違反了公司的保密制度及《員工手冊》規定。

小于客觀上已造成商業秘密洩露的重大風險，明顯違反了公司的保密制度及《員工手冊》規定。（《荔枝新聞》影片截圖）

法院依據《中華人民共和國勞動合同法》第三十九條第二項之規定，即勞動者嚴重違反用人單位的規章制度的，用人單位可以解除勞動合同，認定該公司解除勞動合同的行為合法合規，無需向小于支付任何賠償金，依法駁回其訴訟請求。小于不服判決提出上訴，二審法院審理後亦駁回上訴，維持原判。

