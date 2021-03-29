自覺樣貌唔出眾＋常被嘲諷感自卑　冇自信港女：係咪人生已完？

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-03-29 12:00

每人天生各有不同，總有各自的優點與缺點，如何變得更有自信是不少人的目標。但有網民最近於討論區撰文大呻，抱怨自己無樣貌無身材，而且又一無是處，令自己感到存在價值低又自卑。不過網民紛紛留言表示叫樓主要振作，又指學懂自愛及自我欣賞就能認識愛自己的人。

樓主最近於討論區撰文大呻，抱怨自己無樣貌無身材，而且又一無是處，令自己感到存在價值低又自卑。（《想見你》劇照）

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該女網民「babypinky」於連登討論區「女仔唔靚係咪人生已完」撰文，大呻自己是全無的人，她解釋，早年曾做手術令體格大不如前，難以做運動減肥，加上皮膚敏感又不能化妝，無論作出多次嘗試去改變形象，但還是覺得自己因為不漂亮而無人愛，甚至因為無優點無成就而感到自卑。

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網民紛紛鼓勵樓主應主動建立自己的興趣，又指雖然樣貌確是留下最好的第一印象，但要與別人建立長久關係，其實內涵更為緊要，包括學識和談吐等。亦有網民指，樓主不該再自暴自棄，「如果連你都唔鍾意自己，仲點樣令人哋鍾意你」。

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