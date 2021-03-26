舊同事扮前上司做資歷審查　豬隊友1個舉動即穿煲　HR照請有原因

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-26 08:59

見新工不時都要做資歷審查（Reference check），有人為怕驚動上司，都會找來相熟的同事幫忙，但如果找着1個豬隊友，分分鐘被弄得一團糟！有任職人事部的網民發文，遇到1位求職者竟要求舊同事扮前上司，來應付資歷審查，不過該同事卻照稿讀，甚至因1個錯誤被樓主抓到正着，但最令人意想不到的是，公司仍決定聘請該名求職者。

有任職人事部的網民發文，遇到1位求職者竟要求舊同事扮前上司，來應付資歷審查。（GettyImages）

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Facebook專頁「辦公室日報」近日刊登1篇HR員工的投稿，分享1件請人趣事，指遇過1名男求職者其面試表現令人滿意，遂循例致電給對方前公司作資歷審查，該男子提供了前上司的聯絡方法，並強調他較想以電話多過電郵聯絡。

未料樓主致電「前上司」時，對方一接電話就知道他的目的，令他感奇怪，「你點知我打嚟做Reference Check，唔畀係銀⾏sales打嚟問你借錢㗎？你呢個電話淨係要嚟等我Call（來電）？」樓主開始詢問求職者過往的表現時，對方似乎早有準備，「一輪嘴」道出他的優點▼▼▼

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雖然搵着豬隊友做資歷審查，但樓主仍決定聘請他，一來他的面試表現確實不錯，二來能找人「捱義氣」讀稿，證明人緣不錯。結果Marcus入職後表視亦相當不俗，與同事相處融洽。樓主更指，有次與Marcus閒聊時談及此事，對方坦白解釋，當時與真正的前上司關係不好，「reference check搵佢實死梗」，因而找來相熟的舊同事假扮。

帖文引起網上熱議，不少網民都笑言找「槍手」要找個醒目的，「不怕神一般嘅HR，只怕豬一般嘅前上司」，有人亦表示資歷審查本來就很無謂，「等於打俾EX，同你個EX講，你個EX搭上我，請問受唔受溝唔溝得過？」

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見工鬧足5分鐘 遭揶揄後生兼溫室長大 港男嬲爆反駁（01熱話製圖）

Facebook專頁「奴工處」早前刊登一篇投稿，撰文者指自己到一間體育用品公司市場部見工，被負責面試的中年女士足足罵了5分鐘：

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