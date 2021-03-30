31號天赦日成最強改運時機！把握正沖扭轉命運　下次要等一世紀

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-03-30 22:30

3月31日是道教中的天赦日，有不少信徒會到廟裡祈福拜拜，台灣民俗命理老師說，天赦日並不是每個人都適合祈福，跟這天相剋的生肖就得回避一下，另外，這次天赦日正逢觀世音菩薩聖誕日，被稱為最佳改運時機，錯過恐怕要等到下個世紀。

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而在天赦日來臨前，有不少人捕捉到紅月亮。氣象專家彭啟明在Facebook，PO出紅色月亮的照片還把月亮當作紅眼睛，描繪出小兔子啃紅蘿蔔，但自古以來的傳統裡，紅月亮代表著「不祥之兆」。

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台灣民俗命理老師蔡滕：「月亮是一個月開始的代表，那皎潔明月代表這個月運勢是漂亮的，那如果月亮像是紅月或者是說有不清楚，不明亮的月的同時那這種現象就表示，月份裡面整體上運勢大家都要特別謹慎，小心謹慎的面對。」

氣象專家則認為不需要太擔心，29日晚間出現紅月亮，主因是米氏散射，整個大氣吹偏南風，西半部的污染物往北飄才造成北部污染嚴重，天氣晴朗，加上空氣中的PM2.5顆粒多，才會讓夜晚的月亮，看起來呈現暗紅色的特殊景象。

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