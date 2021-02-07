港媽呻難換新鈔封利巿　網民：銀紙顏色最重要　新鈔有呢個缺點

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-07 20:00

【新鈔／利巿／利是】新年將至，部分巿民為取好意頭，會到銀行兌換新鈔封利巿，寓意「新鈔無晦氣」。有港媽在討論區發帖，詢問現時還會不會有人專程去換新鈔封利市，又大呻「新紙幣太難換」。結果許多媽媽級網民都坦言不會換新鈔，笑言「最緊要係（銀紙）咩色」。而同樣有過年換新鈔習慣的台灣，有網民更指新鈔有1大缺點，就是「很容易黏在一起」，找換上很難用。

每逢過年都有市民換新鈔，但有港媽大呻很難換到。（示意圖／資料圖片）

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現時發鈔銀行逢農曆新年前會推出新鈔及「迎新鈔」（即雖舊仍簇新的鈔票）予市民兌換，但總數及每位巿民可兌換數量均有限制，如果堅持要用新鈔封巿，必需覷準時機，按銀行規家換新抄，包括可能要準時到銀行輪候很久。

早前有港媽在親子王國討論區發文，大呻新鈔太難換，問到底有沒有人仍會堅持換新鈔封利市？但原來大多數媽媽級網民都從不換新鈔，更指去排隊換新鈔根本浪費時間，如果介意可以換迎新鈔，笑問：「新鈔10蚊同舊鈔100蚊，想收到邊封？」認為收利巿者，最着重不是鈔票新舊，而是「餡」的價值。

網民點睇：

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部分人相信新年換新鈔封利巿可以取好意頭，「一元復始，萬象更新」。台媒報道，風水師太子真人稱過年換新鈔是因為「新鈔無晦氣」，而銀行是財源最旺的地方，換新鈔可以接到旺氣，另外要過年前要將錢包整理好，「讓紙鈔放得平順，皮夾內整齊是最好的開運夾」，才能讓財氣福氣吸進去。

每逢過年前都會有市民兌換新鈔：

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不過台灣亦有網民質疑換新鈔的意義，認為用來包利市的紙幣只要平整、乾淨即可，更有人提出新鈔的「缺點」，「新鈔很容易黏在一起」，找換上很難用，用新鈔做生意更是難上加難，「收錢找錢都要很注意有沒有多給」，有留言更稱試過收1000元台幣，「在客人面前搓開變3張，我跟客人說你多給了」。

（綜合）

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