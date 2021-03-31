最離奇辭職理由│港男辭工求即走免畀代通知金　竟因裸聊騙局？

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-31 19:29

辭職原因千奇百趣，沒有最離奇，只有更離奇！有網民發文分享，指其同事早前突然遞交辭職信，表明希望即日離職，又指沒錢給代通知金，經不斷追問才，對方才吞吐講出原因，原來他早前墮入裸聊騙局，與對方交換裸照後，慘被勒索8萬元，更威脅會到其公司公開裸照。事主因而想先行一步辭職，以免有天上班時會見到自己裸照。帖文引起網民熱議，不少人都慨嘆「色字頭上一把刀」，亦有人笑言這是聽過最離奇的辭職理由。

港男墮裸聊騙局被勒索8萬，驚牽連公司唯有辭職。（示意圖，GettyImages）

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有網民投稿至facebook專頁「辦公室日報」，分享聽過最奇怪的辭職原因。他指有下屬「阿健」（化名）早前突然遞辭職信，吞吞吐吐不願透露原因，還要求立即走，「問我可唔可以當炒佢，因為佢冇錢畀代通知金」，又堅持「呢鑊嘢唔⾛唔掂」。最終在半逼半「氹」下，下屬提及自己中了裸聊陷阱，「身為⼀個經理，下屬有乜嘢辭職理由係未聽過吖，但係話中咗裸聊陷阱所以resign就真係聞所未聞」。阿健亦將整件事和盤托出▼▼▼

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雖然事件成為樓主跟阿健之間的笑話，但阿健近日發現又有人中騙局，「冇諗過嚟到2021年仲有咁多傻仔」，所以想告誡⼀眾男士，「鹹都要鹹得理智啲」，不但不要輕易傳錢給人，個⼈資料更加不能暴露，「男男女女都⼩⼼啲喇，記得⽤個腦思考，唔好成⽇⽤下體諗嘢呀！」

帖文引起網上熱議，有網民直言是「衰貪心、衰蠢、衰鹹濕嘅代表作」，又指很多年前已有裸聊騙局，沒想到現在還有人中招，「7000蚊當談咗場白日夢戀愛囉」；亦有人笑爆稱「但呢個辭職理由好新奇」。

有網民就想起早前有女網民遇到「外籍機師」搭訕，醒目地以立法會議員葉劉淑儀的玉照還擊，展開爆笑對話▼▼▼

【同場加映】港女遇「外籍機師」搭訕 贈葉劉玉照展開爆笑對話 對方咁樣反應

騎呢對話記錄截圖▼▼▼

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葉劉淑儀對事件回應：遺憾70歲先有人讚靚

▼警方2018年「慎防交友陷阱」宣傳片截圖▼

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對話截圖曾引起網上熱議，有網民指出多個破綻，相信是騙案一宗，包括對方英文差句子如同Google翻譯一樣，而且向朋友查問資料時像「填form（表格）咁故意大階標示」。

網上交友世界，即使不是騙財，都有可以騙「情」，有網民早前就分析了交友APP常見8類人的心態，提防別人亦要留意自己是哪類人，以調整心態免受傷害▼▼▼

【交友APP常見8類人】（01製圖/《奶酪陷阱》劇照）

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同場加映：網上交友遇到騎呢理工男 👇👇