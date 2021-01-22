母女合謀騙婚200萬聘禮　專呃高齡剩男　揭51歲母包養90後小鮮肉

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-01-22 18:00

不少人視婚姻為終身大事，但也有不法之徒以此行騙，內地安徽省1名51歲母親去年被揭發透過安排女兒相親，在談婚論嫁時騙取男方高額聘禮，2年間犯案12宗，涉款200多萬（人民幣，下同）。該母女其後被捕及自首，據報她們專以家境貧困的高齡「剩男」為目標，母親更以騙款用作包養1名90後男子。

內地安徽省1對母女去年因涉婚姻詐騙被捕，其中51歲的母親被指以騙款包養90後男伴。（網上圖片）

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綜合內媒報道，安徽省濉溪縣公安局去年9月接獲黃某報案，指不久前認識1名張姓女子，很快2人便開始交往和準備結婚，惟當他給女家16.7萬元聘禮後，張女卻多次推遲婚禮，不久更不知所終。黃某驚覺受騙並立即報案，警方追查後發現涉事女子背後乃由母親李女出謀獻策，母親其後被捕，女兒則在去年12月自首。

案情指，女兒經歷第一次婚姻失敗後，與現任男友感情不穩定，母親便與女兒合謀犯案，兩母女兩年來輾轉在多個縣行騙，涉及12宗婚姻詐騙案，共騙取200多萬元。她們有一貫的行騙方式，通常先由母親在較偏遠的農村地區找媒人，假裝為女兒安排相親，其後由她與男方在微信聊天傳情，待時機成熟後便提出結婚，向男方收取聘禮，事成後「搞消失」。

警方表示，受騙對象多為出身貧困的「高齡剩男」，對「未婚妻」往往有求必應，也不會自覺受騙，而母親至被捕前，甚至以騙款包養1名90後情人。

（綜合）

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