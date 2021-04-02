男友入行做保險性情大變　羨慕上司百萬年薪　港女：諗錢諗到癲

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-02 23:00

所謂行行出狀元，但人人性格不同，並非各種職業也適合。有港女於討論區發文，指男友近日入行從事保險事業，惟訓練過程中性情大變，一心只想發達賺大錢，更非常崇拜公司的上司，港女擔心男友過份相信同事或會被騙，弄不好甚至斷六親，故好心提醒卻被對方反斥不支持其事業，令她一度有分手念頭。

港女指男友加入保險公司後一心只想賺大錢，又過分相信同事，擔心對方被騙，惟男友未有領情。（《守護神之保險調查》劇照）

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該名港女早前於Dcard討論區以「唔想男朋友做保險，佢好似俾人洗腦咁款」為題發文，稱男友早前加入保險公司任經紀，「自從開始返個人就變晒」。她指男友於訓練過程期間已不斷提出「好想開單」，又不時分享同事如何待他好，「畀我嘅感覺好似俾人洗咗腦咁」。

她說因本身曾被騙上過傳銷訓練的負面經歷，故擔心男友會被騙或「斷六親」，不過每次她冷靜與男友討論時，對方也會「起晒鋼，溝通唔到」，更曾反斥她不支持自己的工作，令她不知所措，一度有分手念頭，「男朋友嘅狀態同我之前迷失咗嘅狀態一樣，諗錢諗到癲咁款」。

港女訴苦全文▼ ▼ ▼

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網民看過樓主的經歷也認為現階段難以與男友冷靜討論，只能保持理智，不要隨便幫對方開單，「咪放手俾佢試吓，如果三個月冇單嘅話賺唔到錢而佢又唔肯走嘅話，我覺得可以放生」、「唔知點解個個一入呢啲行業就會變到咁樣，又會成班係到圍爐『正能量』得好奇怪」。

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