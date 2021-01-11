電單車學牌能否送外賣？大狀解畫：可被取消駕駛執照兼令保險失效

【電單車／學牌／外賣／速遞／學牌保險／學保】疫情下外賣及物流需求大增，不少人都買電單車投身外賣員及速遞員行列。近期有網民發現，有愈來愈多的電單車掛學牌從事商業活動，質疑做法是否合法，如遇上意外又如何處理。 陸偉雄大律師接受《香港01》訪問時表示，根據運輸署《道路使用者守則》，電單車學牌原意為練習駕駛，從事商業活動已經違反發牌原意，運輸署長有權取消涉事司機的學習駕駛執照。另外，以學牌保險從事商業活動亦會違反原意，或令保險失效。《香港01》正向foodpanda查詢。

有網民分享指，在街上看到有學牌電單車掛上外賣箱，疑似掛學牌送外賣賺錢。（facebook群組「(無政治)電單車討論區」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

facebook上的電單車群組近日不時有網民發起討論，指發現有鐵騎士以學牌身份駕駛電單車送外賣，擔心有安全問題。最近就有網民指，在路上看到1部掛上學牌的黑色「綿羊仔」，車尾竟然有1個foodpanda外賣箱，不禁直言「咁博命」。

有人留言指在其他地區都看到類似情況，擔心安全問題，如「交通意外點計」、「保險唔保喎，小心」、「學牌有啲危險，又要搵路又要趕時間」。另外亦有人提出，電單車學牌在法例上未有限制進行商業活動，屬灰色地帶，但外賣程式公司亦不應該接受學牌司機擔任外賣員。

陸偉雄大律師認為，使用學牌電單車從事商業活動可能會被取消駕駛執照。（資料圖片）

陸偉雄大律師在訪問中提到，根據運輸署《道路使用者守則》第7章〈電單車及機動三輪車駕駛人須知〉的〈開車前〉之中指出：

領取了學習駕駛執照後，不論是否有持牌駕駛教師陪同，便可在道路上練習駕駛，但不准運載乘客。在道路上練習駕駛時，所駕駛車輛的車頭和車尾均須展示認可的「學」字牌。 學習駕駛人不得在某些指定時段內駕駛，也不得駛入豎立有「禁止學習駕駛人駛入」標誌生效的道路或在這些道路上駕駛。

陸偉雄大律師引述運輸署《道路使用者守則》，認為學習駕駛執照目重點為練習駕駛。（運輸署網頁圖片）

陸偉雄表示，雖然《道路使用者守則》未有明確指定電單車使用學牌是否可以從事商業活動，但就指出重點在於「練習駕駛」4個字。而根據香港法例第374B章《道路交通（駕駛執照）規例》第20條的〈駕駛執照的取消〉，如執照持有人有不符合發出駕駛執照所需的條件及規定，運輸署署長須將其執照取消。換言之，電單車學牌司機從事商業活動，違反練習駕駛目的，可以被取消駕駛執照。

陸偉雄同時提到，電單車學牌司機為車輛購買的學牌保險原本亦只保障練習駕駛，進行商業活動會超出保險保障範圍，令保險失效，「簡單啲嚟講就係保險公司唔賠」。另外即使司機持有正式駕駛執照或暫准駕駛執照，如果從事商業活動時未有購買商用保險，都會有類似的保險失效情況發生，「原來你送外賣嘅，1日送十幾轉嘅，個風險咪大囉，保險公司唔會承擔咁嘅風險」，情況亦與Uber司機以及一般私家車收費接載乘客的問題一樣。

同場加映：電單車學神深水埗行人路駕駛 貼住行人過馬路 網民：有牌仲得了【點擊下圖放大立即睇清楚▼ ▼ ▼】

電單車學神深水埗行人路駕駛 貼住行人過馬路 網民：有牌仲得了