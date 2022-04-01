張國榮逝世19周年│網民追憶哥哥電影正能量金句　勉勵同撐過疫境

【張國榮 / 哥哥 / Leslie】2003年4月1日是一個悲傷日子，除了有沙士疫情，還有張國榮（哥哥）突然離開人世的消息。19年後的今日，新冠肺炎疫情持續，港人仍在疫境中靜待生活回歸正常。可幸的是，哥哥的作品依然陪伴我們，更有不少網民以其生前一些正能量的電影金句，勉勵大家共同撐過疫境。



新冠肺炎肆虐，有網民追憶哥哥在電影中的暖心金句來勉勵自己。（資料圖片）(電影《異度空間》劇照）

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4月1日是「哥哥」張國榮忌日，電台音樂節目在facebook邀請網民1人揀選1首最愛他的歌。（資料圖片）

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