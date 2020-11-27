周星馳考粉絲《長江7號》第一句對白　10部星爺電影開場白大測試

影星周星馳遭前女友于文鳳追討7000萬投資分紅案續審，今日（27/11）庭外擠滿想一睹星爺風采的粉絲。一名叫Bosco的千禧後男粉絲手持《西遊伏妖篇2D》戲票，數次向星爺索取簽名，終成功打動偶像在戲票上簽名，惟Bosco隨即被鬼馬的星爺考起，星爺突擊測試問道：「《長江七號》第一句對白是甚麼？」

粉絲Bosco手持《西遊·伏妖篇》戲名索得簽名。（葉志明攝）

Bosco事後在高院門口接受傳媒訪問，表示追「星」資歷不深，僅由《長江7號》（2008）才開始愛上星爺，不過在偶像面前卻答不出《長江七號》第一句對白是甚麼，被星爺說笑稱：「咁攞返個簽名嚟啦！」，場面搞笑。

周星馳連日來都要到高院作供。（資料圖片）

《長江7號》戲中第一句對白是徐嬌回校時，被李尚正飾演的曹主任責罵︰

「周小迪！你睇下你，點解你咁污糟？」

雖然開場白不算經典，但星爺素來以「無厘頭」見稱，粉絲被他突然出題，答不到也不足為奇。

【按圖測試】其他星爺經典電影的開場白你又記唔記得？即刻考下你👇👇👇

+ 16 + 16 + 16

《長江7號》有何特別？

《長江7號》為周星馳於2008年身兼監製、導演、編劇、以及主演的作品。戲中星爺首次挑戰父親角色「周鐵」，更一手捧紅女扮男裝的童星徐嬌，戲外與她合演父子，戲外收她為契女；電影講述周星馳以地盤散工的微薄收入供兒子上學，後來二人遇上外星生物「七仔」，令兩父子生活出現巨變。

👇👇👇按圖睇《長江7號》劇照👇👇👇