清明節帶阿仔掃墓遇恐怖停車格　阿媽事後知真相崩潰：我現在信了

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-03 21:30

清明節將至，不少人會去掃墓祭祖，而有些小孩看得到一般人看不到的事物，說出來會令人不禁毛骨悚然。一名網友分享在掃墓前發生的「恐怖停車格之兒子童靈眼」的故事，她嚇得直呼，「現在我真的相信了」。

傳帶小孩去掃墓是禁忌 不信邪媽媽遇恐怖事後不得不信（點圖放大閱讀）👇👇👇

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網友紛紛表示，「有時地下停車場真的還挺恐怖的！尤其晚上又自己去拿車的時候」、「小孩子都很敏感！要是我遇到也會覺得毛！！」、「好毛啊！兒子！你閉嘴不准講話」、「如果是我，我會和兒子說，你看到就好，不要說出來，阿姨會害羞…… 」、「沒事的，小孩子長大就會少看到了，好兄弟只是剛好路過而已」、「陰陽眼孩子的媽媽，心臟要夠強大！」、「有的小孩再大一點就看不到了，只是怕他受到驚嚇」。

有網友則分享類似經驗，「我兒子也曾經在家裡指著天花板說：媽媽，上面有人欸，叫他下來！」、「有天我在開車，兒子坐後座打開窗戶，對著上面說，媽媽，姐姐耶。我只好跟兒子說，好，你跟姐姐說拜拜，窗戶關起來」、「我也是常常女兒會哭鬧，跟她慢慢的引導說出她怎麼了，才發現她看到沒手沒腳的阿公阿嬤」。

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