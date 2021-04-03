泰徵兵現場多靚女　變性選美冠軍激似港姐謝嘉怡　驚艷現身惹哄動

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-03 17:01

泰國每逢4月都會舉辦徵兵抽籤，除了雄糾糾的大隻男生外，比女人還嬌豔的變性人更是全場焦點！本月1日徵兵現場就迎來1位變性選美比賽冠軍，她指自己就讀大學4年級，今年必須前來處理放棄服兵役事宜，但她還為變性女性發聲，呼籲軍部能夠給第三性別人士參軍的權利。不過，其美貌與身材惹起網民熱議，有人指她露齒笑起來很甜美，跟2020年香港小姐冠軍謝嘉怡撞臉。

變性選美冠軍娜麗薩穿校服到徵兵現場，指今年將要讀大學4年級，並準備去實習教書，所以必須來處理放棄服兵役事宜。（網上圖片）

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據泰國傳媒報道，彭世洛府徵兵選拔於4月1日正式開始，從事各行各業的小伙子，比如僧人、普通民眾、明星，甚至第三性別人士也會來到現場，不少人希望自己不要被抽中紅牌而要服兵役。

不過，23歲的雙性人娜麗薩卻有着不同的想法，她曾在多次變性佳麗選美比賽中榮獲多個獎項，最近還在帕府變性佳麗選美比賽中摘冠。娜麗薩今次不穿着傳統泰式服裝，而是穿校服到場，她指自己已經請求緩期抽籤3年了，不過今年將要讀大學4年級，並準備去實習教書，所以必須來處理放棄服兵役事宜。

泰國有不少變性人，過往有許多美女曾現身徵兵現場，不少人形容她們變性後「比女人還要女人」，而娜麗薩則以冠軍級的甜美外貌加上美好身材而受到網民注目，有人更形容她激似2020年香港小姐冠軍謝嘉怡。

有網民表示娜麗薩露齒笑起來，跟2020年香港小姐冠軍謝嘉怡撞臉。（資料圖片）

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雖然娜麗薩因讀書及要去實習教書而想放棄服兵役，但她認為大家權利應是平等的，部隊內也有女軍人，呼籲軍隊能給予第三性別人士機會和權利參軍工作，如果將來部隊招人，她亦會自願報名。

報道一出引起各地網民熱議，有人看完娜麗薩的照片大讚「比女人還女人」，亦有女網民忍不住高呼「要迫死我們嗎？」，又笑指不給予參軍權利，相信只是憐香惜玉呢！

每年泰國徵兵現場都是「美女」如雲▼▼▼

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