跨性別網紅整容8年動刀11次靚過真女人　變性前後對比照震驚網民

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小A辣2018年開始大動作整容，掀頭皮、削骨、墊下巴、隆乳樣樣來，直到2020年10月，她更直接前往泰國接受性別重置手術，成為真正的女人，她近日分享8年前後的對比照，更大方公開自己總共動了11項手術。

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小A辣近日在IG分享8年前後的對比照，她表示自己唯一沒變的就是聲音，並大方透露自己總共動了11項手術，像是降髮際線、磨眉骨、額頭墊片豐額、縫雙眼皮、削顴骨內推、削左右下頷骨、墊下巴、隆鼻、魔滴隆乳、巴西豐臀、陰道成型等。

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小A辣坦言很多人說想要變漂亮，只要有錢整容就可以了，她認為雖然要有錢沒錯，但運氣其實更重要，因為如果遇到不好的醫生，或是運氣差的話，就會造成整容失敗，更嚴重的甚至會死在手術台上，她慶幸地表示：「我只能說我真的很幸運，整形運非常好，自己喜歡現在的樣子，不後悔！」網友看了紛紛留言大讚：「A辣真的很勇敢」、「在變美的路上辛苦了」、「超美！比女人還女人。」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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