拍拖4年突被分手　港女揭男友出軌內地打機女主播　課金做人肉ATM

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-06 12:00

男友愛打機不時「課金」買裝備還能容忍，但上網打機打到重手課金予打機女主播又怎樣呢？有在外國升學的香港女生在討論區發文，詳述被拍拖4年的男友拋棄的故事，女生對突然「被分手」感到傷心，努力找出對方聲稱感情變淡的原因，竟發現分手原因與內地電玩女直播主有關，而雙方未分手前，男友已背着她不斷課重金追求女主播，讓樓主感心寒兼惡心，又認為該女主播只當男方是提款機。

男友不斷課重金追求內地直播主，甚至精神上出軌，最終分手收場。（示意圖，資料圖片）

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現年21歲的香港女生在Dcard討論區發文，指在外國留學時認識前男友，雙方交往4年多，均為對方的初戀，一直相處甜蜜，見證住大家由中學畢業再考入理想大學。去年6月更展開同居生活，家頭細務由她包辦，但大家各有各空間，「佢有佢打機，我有我煲劇」。

直至今年2月，男友在遊戲中認識了1班內地玩家，當中5男1女玩得比較熟，由那時開始男友的手機變成禁區，「拎佢電話或者望一望佢啲打機群組，都會成個人起晒鋼」。打機打到毫無節制不在話下，2人每天溝通少於10句話，反而爭執漸多，「就算我喺佢面前黑晒面，佢都係眼尾望咗我一眼然後繼續玩」。

1個月後，大家關係正式破裂，樓主如何苦苦哀求復合，男友仍無動於衷，「佢話淡咗，話唔愛我了」。惟人在異鄉，臨時臨急難以找地方搬走，故分手後大家繼續住在同一屋簷下，只是已再非情侶。

沒想到分手真相竟逐漸浮現，日前她更意外發現了男友早已出軌直播主的秘密▼▼▼

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女生更提到，原來前男友已非首次被騙財，3年前曾在港收到內地詐騙電話，被騙走2、3萬，因此樓主之前已多次叮囑他「打下機就算，唔好同佢哋（內地玩家們）有金錢瓜葛」，但最終前男友不聽勸告，展開這條「直播室乾爹課金之路」，「有少少腦嘅都知人哋只係當你atm（提款機），你無晒錢嘅時候就會另覓金主」，樓主怨恨說「希望佢快啲畀人呃晒啲錢」，令男返為自己的愚蠢埋單。

帖文引起網民熱烈討論，有人表示內地直播主的手段高超，知道有朋友前前後後花了7位數字在這班人身上，「分開咗我朋友仲覺得佢係自己今生最愛」，有網民則關心樓主情況，勸她盡快搬走。

按圖看網民意見▼▼▼

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