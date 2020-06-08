杭州男玩抖音識索爆空姐　豪送11萬買衫課金打機　見到真人認唔出

網上騙案種類繁多，來來去去都會用到P圖這招，可惜總有人中招！杭州一名男子去年玩抖音發現一名索爆空姐，樣子甜美身材火辣，成功加對方微信後很快被迷住，幾天就成為男女朋友。他更在兩個月內用支付寶轉給空姐10多萬元人民幣，讓她買衣服和玩遊戲課金，不過多次要求見面被拒後，他懷疑自己受騙，報案後終於見到「空姐」真身，竟發現一名40歲的市場大媽。

杭州男在抖音認識一名「空姐」，看到她的照片及影片後深深着迷。（微博圖片）

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王男（化姓）居於杭州，去年3月玩抖音時見到一位非常吸引的空姐，看完她拍的影片後心生好感，一見鍾情，試着主動短訊對方，成功加了微信好友。空姐自稱是上海某間航空公司的空姐，還特意將自己的身份證照片拍給王男查看，證明自己的樣子無造假，誤墮情網的王男極速被索爆姐空姐迷倒，對她的話深信不疑，在微信聊了幾天就成了男女朋友。

杭州男膽粗粗私訊空姐，成功交了微信好友。（微博圖片）

雖然只停留在網絡戀情，但空姐已大膽索取「置裝費」，想王男給錢她買衣服，並在遊戲中課金。只是交往2個月，王男已用支付寶轉了10多萬元人民幣給空姐，他一直想與空姐見面，但對方總是拒絕，他甚至兩次趕到空姐報稱所在的城市要求見面，惟同樣被拒。一直無法見面令王男萌生放棄感情的念頭，慢慢與空姐減少聯絡，後來他開始懷疑自己受騙，但這時卻無法找到空姐，一氣下決定報警。

警方調查後，發現空姐應該居於甘肅，前往拘捕帶回，並着王男到派出所跟進。結果王男到場，發現「空姐」真身竟是一個40歲的大媽，和抖音上的空姐完全不同樣。大媽供稱自己抖音上的照片、影片，連同身份證都是找人P圖的，見王男突然短訊送上門，才決定扮空姐騙錢；「空姐」現時因涉詐騙罪被扣空，全案仍在調查。

（綜合）