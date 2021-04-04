港人移民掀棄養潮　巴西龜爆滿待領養　義工：唔想睇住龜無家可歸

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-04 19:30

移民成為近年港人的熱門話題，家人移居外地過新生活，部分寵物卻成為犧牲品。香港兩棲及爬蟲協會於facebook專頁發文，稱近日收到至少20隻烏龜棄養求助，大多來自移民家庭，惟領養中心已接近爆滿，難以接收更多龜隻，令義工非常無助，「唔想睇住烏龜無家可歸」，呼籲市民考慮領養。

香港兩棲及爬蟲協會於facebook專頁發文指，收到多個因移民而棄養烏龜的求助，呼籲有心市民積極領養。（示意圖／資料圖片）

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Fb專頁「香港兩棲及爬蟲協會 - 動物領養區」緊急發文，表示數日內收到近20隻烏龜的棄養求助，「大多都係移民」，導致領養中心到達爆滿狀態。協會解釋，因部份龜隻屬瀕危物種或入侵物種，「未必每個國家都畀入口」，因而出現棄養情況。

帖文指，現時中心內較多水龜，如巴西龜等可供領養，又表示若未能安排烏龜領養，義工將未能接收更多龜隻，「我哋真係好無助，唔想睇住龜龜無家可歸」，呼籲有心市民積極領養，同時提醒飼養烏龜及有意移民的市民，申請寵物移民前應先向兩地移民部門了解清楚。

香港兩棲及爬蟲協會呼籲有心市民積極領養，同時提醒飼養烏龜及有意移民的市民，申請寵物移民前應先向兩地移民部門了解清楚。（fb「「香港兩棲及爬蟲協會 - 動物領養區」圖片）

不少網民看到協會的「告急」帖文紛紛關注，表示願意領養龜隻出一分力，亦有人慨嘆為了移民令寵物卻慘成犧牲品的主人行為自私，「自己為自由，寵物失自由，明顯發現一批自私嘅人」、「我諗主要係冇乜人識搞龜移民，大家都盲舂舂」、「如我要移民，我一定會帶埋龜龜一齊，因為龜龜係我家人，如龜龜入唔到境，我亦會留低，陪到佢地百年歸老去龜星球為止」。

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