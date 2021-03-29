京都寺廟50隻龜公仔被盜　民眾送黃鴨守護花壇　結局如現「神蹟」

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-03-29 08:00

位於日本京都的金戒光明寺近日受到當地網民關注，皆因日前出現連環失竊案！寺廟本來放置了50隻烏龜公仔裝飾花壇，但有人卻順手牽羊，連續2次出手偷走全部龜公仔，令寺院人員相當煩惱。不少有參拜者知悉事件，即主動送來一堆黃鴨公仔作代替品去守護花壇。沒料到數天後竟出現「神蹟」，有匿名者來電稱要歸還烏龜和黃鴨公仔，寺廟職員查看後，果然發現早前失竊的龜公仔！

自去年12月起，寺院人員在院內的水盆周圍放置花卉及約50隻烏龜公仔，但早前龜公仔一度全部失竊，改為擺放民眾送贈的黃鴨公仔。（kurodani1175@Twitter圖片）

在京都的金戒光明寺是日本淨土宗七大本山之一，山號「紫雲山」，寺內種有不少櫻花、楓葉和銀杏，在當地也是適合賞櫻賞楓的地點。自去年12月起，寺院人員在院內的水盆周圍放置花卉及約50隻烏龜公仔，因為它們非常可愛，又讓參拜者帶來治癒的心情，結果受到不少好評。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

而寺院也一直悉心地保護「花壇」，但最近2星期，他們發現烏龜連續2次遇竊，最後被偷到1隻不剩，唯有在Twitter上載相片公布消息，又指相信是有人刻意拿走龜公仔，對偷竊者的行為感到無奈又失望。

不少參拜者知悉事件，即送來大量黃鴨公仔，希望能讓寺院繼續為遊客及參拜者帶來歡樂。事發後數天，寺院突然接到1通匿名電話，表示要歸還烏龜和黃鴨公仔，並放在地藏菩薩雕像的腳邊。工作人員於是趕緊在院內尋找，結果在某個雕像旁發現1個水桶，內裏裝着之前被盜走的烏龜公仔。

寺院後來在Twitter更新狀況，表示烏龜們終於回來。他們坦言，雖然事件開始時是令人失望，但過程中感受到民眾的善心，甚至收到大量捐贈品，這些都是始料不及的。院方續稱，也許是可愛的公仔建立了人與人之間的羈絆，讓大家不只是為了個人利益，而會為大眾着想。

不少網民紛紛留言表示感動，全靠大家的努力和熱心，回還本來的面貌，又指今次大家的幫忙才是最美好的風景，「太好了」、「感謝有心人」、「原來有這麼多有善心的人，太棒了」。

（kurodani1175@Twitter）

👇👇👇點擊即看「日本流行禁句大賞2020」Top 10！👇👇👇

+ 18 + 18 + 18

👇👇👇點擊即看日本10大趣怪郵筒！👇👇👇