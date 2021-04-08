連登女領養「似狗嘅狐狸」　感動分享照顧愛犬經歷：人生重回正軌

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-08 15:30

雖然要花錢及時間，但每次看到毛孩幸福的樣子就統統不介意，相信養過寵物的人都能體會這甜蜜的負擔。有連登女發文分享領養松鼠狗的經歷，表示為了照顧1隻激似狐狸的狗狗，近兩年來她改變了不少生活習慣，例如少了約會朋友，但仍感到十分值得，直言「狐狸」已變回喜歡扮可愛的狗，更感激愛犬領養了自己，「令我人生重回正軌」。帖文感動不少網民，大讚樓主對狗狗照顧有嘉，人狗一同成長是最好結局。

連登絲打「基路基路仔」分享領養「似狗嘅狐狸」的窩心經歷，形容養狗後「人生重回正軌」。（連登討論區圖片）

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連登絲打「基路基路仔」發文，分享領養「似狗嘅狐狸」的窩心經歷。由於她帶狗狗回家時曾於討論區分享照片，因狗狗眼周有明顯淚痕，被網民笑指牠領養了1隻狐狸，遂順理成章以狐狸作為狗狗的別稱。

樓主憶述前年年尾「無人要」，在領養機構遇到同病相憐的松鼠狗，「呢隻狐狸當時因為太醜樣，所以領養機構都無人想抱佢出嚟」，考慮過後便決定帶牠回家，「記得第一次見到你，你唔似其他狐狸咁，識吠識撩人玩，剩係瞓喺入面震晒」。回家後樓主才發現，原來狗狗並非不想吠，而是被割去聲帶及曾被虐打才不願與人玩，「初頭個幾月，每次想摸你，你都驚到成隻退後匿埋」。

經過兩年相處，樓主說養寵物後最大的改變，是每日放工也會歸心似箭，「人哋話多謝你領養咗佢，但我要多謝你領養咗我」。（連登討論區圖片）

經過兩年相處，樓主指小狐狸「變咗1隻好鍾意扮得意嘅狗」，而她亦逐漸適應照顧狗狗的生活，形容領養狗狗「令我人生重回正軌」。她說養寵物後最大的改變，是每日放工也會歸心似箭，「無論幾點返到，都一定要同佢出街街」。即使生活上要花更多錢，與朋友見面的時間亦會減少，她也未有介意，「人哋話多謝你領養咗佢，但我要多謝你領養咗我」。

一眾網民看過狗狗的相片大呼得意，指牠的淚痕由非常明顯至現時幾乎看不到，足以證明被樓主領養後「好食好住」，照顧有嘉，「憑住佢對熊貓眼我就記得，其實真正有用心愛佢係睇得出，而家好精靈呀佢」、「狗狗開心晒又靚咗，多謝你咁愛佢」、「個黑眼圈好似細咗，應該係主人你悉心照顧同打理嘅成果」。

流浪狗追住電動車，足足跑了3公里。（微博影片截圖）

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