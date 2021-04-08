韓國女豪花7000元叫外賣唔食　大廈內轟炸式四圍淋　網民轟極浪費

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-04-08 20:30

叫外賣不是拿來吃的？韓國近日發生1宗離奇叫外賣事件，1名女子花了約100萬韓元（約7000港元）叫外賣，但訂購的大量外賣竟然全部沒吃，而是將食物灑到大廈各處，包括走廊、電梯等，畫面極其嘔心，有隨後到達的外賣員見狀報警，最後警方將女子帶走。照片被轉發到facebook後，網民批評女子的行為極其浪費，「一盒就是一頓飯了」，但有消息指該女子疑患有抑鬱症。

韓國有女子買了約100萬韓元的外賣但沒有吃，而是用來淋在大廈的走廊及電梯等地方。（fb專頁「천안 대신전해드려요」圖片）

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當地傳媒報道，韓國忠清南道天安市1棟大廈離奇被食物「轟炸」，分享天安市消息的fb專頁「천안 대신전해드려요」轉貼多張照片，事件應發生於4月5日，有名女子豪花約100萬韓元（約7000港元）叫外賣，但她叫來不是吃，而是在大廈內四圍灑，最後有其中1名外賣員拿餐點上門時見到一片嘔心景象報警。

從照片所見，女子買來大量食物，放在走廊的就有10多袋，還有許多用發泡膠盒裝住，未計已被她四圍淋的食物，包括燉肉、漢堡包、冰淇淋和咖啡，許多已分別被淋在大廈各位置，其中一條走廊食物四散，有大量橙色、白色醬汁，電梯更是重災區，多碗橙紅色的湯被打翻，扶手都沾上濃濃醬汁，畫面就像淋廚餘一樣惡心。有些食物還四濺到牆上，影響其他住戶。

隨後警方及救護車到場，進門將灑食物的女子帶走。韓媒指，大廈業主及清潔公司人員到場清理，但拒透露事主四圍淋食物的原因。有居民透露，當天警察和救護員趕到後就馬上開門接走了女子，該名女子疑患抑鬱症。警方指收到報案後已將女子帶走問話，拒透露女子狀況及個人訊息。

畫面惡心之餘，大量網民慨嘆非常浪費食物，「別拿去丟呀，給我」、「她是壓力太大嗎？」有人甚至直言就算她很沮喪也不會予以同情，「沮喪的時候我有很多人想打，但也不能隨便破壞其他人的私有財產」、「抑鬱症不是傷害他人的理由呀」，建議她應該盡早求醫。

（綜合）

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