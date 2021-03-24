老公看淡樓市突賣樓　欲租屋5年換大屋　韓妻崩潰：怎肯定樓價跌

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-24 20:30

全球樓市繼續熾熱，惟不少城市在新冠肺炎疫情下，樓價不跌反升。在韓國，近日育有2名女兒的人妻在網上討論區訴苦，指丈夫認為當地樓市已到頂點，樓價不久便會回落，突然決定賣樓套現，未來5年租屋居住，以待日後換大屋。人妻聽後崩潰，無法理解丈夫的想法，稱「他又未去過未來，為什麽如此確信（樓價會跌）呢？」。

有韓國人妻在網上訴苦，指丈夫認為當地樓市已到頂點，樓價很快會回落，決定立即賣樓套現，未來5年則租屋居住。（《前度》劇照）

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該名韓國人妻周一（22日）在網上討論區發帖，稱自己與丈夫育有2名就讀高中的女兒，公寓不大、位於1個小城市的外圍。直至幾天前，丈夫突然通知她要賣樓，並需另覓租屋的地方，簽5年左右的租約。

她形容丈夫性格固執，一旦作出決定，就會不顧一切堅持到底。她引述丈夫解釋，現時韓國樓價已達最高峰，之後只會愈來愈低，「現在我們家能賣到最好的價錢，租屋住5年左右，5年後樓價便會下跌，房價一跌，我們就買更好的公寓」，目前丈夫已到處打聽租盤。

人妻對丈夫的「賣樓大計」起疑，認為樓價不一定會跌。（Getty）

人妻指出，原本一家人的計劃是假如日後買入多1間物業，才會出售現時的公寓，再轉租或投資於其他地方；但現時兩夫妻只持有1處物業，往後樓價和租金再上漲的話，「那時候怎麽辦？他又不是去過未來，為什麽如此確信（樓價會跌）呢？」。

帖文一出，網民意見不一，有支持丈夫一方的人認為現有物業位於小城市，也沒有保留的價值，「如果可以簽訂5年租約，還可以」、「在地方小城市公寓，丈夫的話也有道理」；亦有反對的網民堅信樓價只會再創新高，5年後以同一筆資金換大屋幾乎不可能，「只有1間的話，不應該賣吧」、「5年後那時房子只會賣得更貴」、「如果房子在首爾、京畿道、世宗市等，就不要賣了」。

（NATE PANN）

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