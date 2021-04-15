詳解利用八字增財運方法：必知幾個重要神煞　仲要識避開凶神惡煞

撰文： 紅出版集團 最後更新日期： 2021-04-15 09:30

兩個足以左右大局之八字格局——恒生指數公佈日和香港特別行政區成立日：癸卯日生於亥水月令，癸水流動主交投暢旺，最怕水流受阻，坐下卯木為天乙貴人逢食神洩秀，主國際知名，但金寒水冷必喜火，見火飆升，如丁卯年（1987）丁亥年（2007）皆創新高！（本文節錄自《投資者之啟明燈》。）

文：星程（對西方之占星學及中國之堪輿學有超過十二年的研究經驗，亦為香港執業律師）

天干結構而論，庚金生癸水再生乙木之氣抗衡弱己土，喜火洩木生己土，年柱己土為用神， 以地產股為主導，火為電訊為喜神代表過去之中移動，當今股王騰訊為不同年代之寵兒，其實都在數之中。若庚受傷時，乙木洩癸水，己土濁癸水必凶，當時喜金水，但金旺傷木反喜火制。地支方面，酉金生亥水再生卯木，但申金制木，基本喜火土暖局忌金水增寒！

除以上重要日子及恒生格局及運勢之推算外，八字分析亦可應用在以下題目上： 投資者自身之偏財運、找出「得財日」及「破財日」，以趨吉避凶；利用八字分析各地股票市場指數、個股的特性、公眾接受程度、股價指數走勢、收購合併等特殊事項，這些都可以由「起始日」格局推算。因篇幅所限，筆者將來有機會會再作解釋。

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《投資者之啟明燈》書本封面

書名：投資者之啟明燈

作者：星程

作者簡介：自小對中國文化有濃厚的興趣，對西方之占星學及中國之堪輿學有超過十二年的研究經驗，並幸得名師口授心傳「七政四餘」、「子平八字」、「紫微斗數」、「奇門遁甲」、「六壬神數」、「易經八卦」、「梅花心易」、「堪輿風水」等之奧秘。閒時亦喜歡研究金融市場的規律，希望透過結合中國之堪輿命理學與西方之星象學，建立一個全新預測股市的系統。在傳統的「基本分析」和「技術分析」以外，創造一套「玄學分析」，有系統地預測市場的走勢，發現其準繩度絕不下於傳統分析工具。亦為香港執業律師，在倫敦大學取得法律碩士（Master of Laws）及香港中文大學獲取法律博士（Juris Doctor）。

【本文獲「紅出版集團」授權轉載。】