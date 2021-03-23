印度神童又中？2021春分改變12星座運程　占星師：2020升級版

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-03-23 10:30

在占星學上，春分點是綜觀整年局勢、氛圍的重要時刻，即太陽進入白羊座開始，今年準確春分的時間在3/20的17:38，我們可以在此刻的天象中，看見整年度的指南。

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你一直沒察覺，或因為不想改變假裝視而不見，如果到了2021你還是不想動，那麼生命就可能用更絕決、嘎然而止的方式，逼你看見「該轉向了」這件事。

天王星在掌管許多有形之物的金牛座，如果要受限，很直接的，就會從手邊實際的財務、物質來下手，這個可是你逃也逃不了，必須紮實的面對，才能在地球上繼續生存的要件，與金牛呈180度位置中的天蠍，掌管的則是更巨額、但你帳面上不一定能見的豐盛。

獅子跟水瓶，講的則是一種在群眾中，能否敢於彰顯自我、當那個不從眾、忠於自我的人，如果有，那麼2021的幸運女神當然站在你這邊；先做到自我展現的「大破」，自我突破與挑戰、自己給自己出考題，在生命的競賽中自己舉手、當那個志願及先行者，突破自己擺爛許久的舒適圈；帶來的自是「大立」，是有形豐盛的財務、是能面對恐懼，無形內在強大的自我深刻認知，讓你的生活無虞之外，更美好的，是因為行動驅走恐懼，能安穩入眠的每個日夜。

但得注意，因為春分盤海王星、雙魚的特質也相當強大，在你覺得有自我面對的同時，也要多注意自己是不是真的夠誠實，還是你因為太想逃避某些真的不想面對的陰暗面，所以反射動作自欺欺人，看起來好像有在做點什麼，但都是假動作；如果是，其實也毫不難驗證，只要回到日常中問問自己能安住當下的時間有多少、恐懼憤怒爆氣焦慮的比例又有多少，就能看到非常直接的答案。

生命不會騙你，跟數學一樣，不會就是不會。能騙你的，向來都是你自己而已，不要入戲太深，保持清醒，你可以誠實的說你很害怕改變，但你不能一直告訴自己不需要改變，保留一點壓力，不要閃躲，才是最務實的策略。

回到數字學的觀點來論，也是如此，如果你覺得2020受夠了，那要知道，去年的數字四，還是相對穩固，只不過給你一點驚喜，要你準備上陣的前奏；今年2021的五數，才是變動中的變動，如果你連根基都沒紮穩，連自己全盤真實的光明與陰暗都沒勇氣全部摸過一遍，那麼需要跑起來的這一年，一路跌倒，也不用太意外了。

要跑得好之前，先要走得穩，雖然看似走路誰不會，超級無聊，但真要跑起來的時候，就能看到事實了，就是很多時候，我們多數人還真不夠會走呢！很多時候都是自以為而已，這個發現也不可恥，挺可愛的，如果不會，那就讓我們看到問題，然後好好的練習吧！

活在地球，是為了紮實的活在地球，今世此時，你不用急著揚昇、急著連結高我、急著飄然遠離掙脫輪迴；若你就是神，是那個清明有智慧版本的你，那麼此時此地，無處是地獄，無處不天堂。

祝各位今年遊戲愉快！

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Desire塔羅占星．能量調整 ／曹巧巧，原文：2021春分盤 ▏ 大破中的大立，將為整年帶來舒緩及幸運。】