銀座美女店長辛酸過去　因不滿「變態老豆」離家8年　結局有洋蔥

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日本綜藝節目《跟拍去你家》常常在夜間實地考察人流量較大的地方，通過幫接受採訪的人支付高昂的計程車費用，獲得到受訪人家中進行拍攝的機會。無業的嗜酒老人、錯過末班車的上班族、一直不紅的搞笑藝人、夜店小姐都曾被採訪過，他們背後的故事或搞笑或溫情或悲傷或感人，總會引起深思。現在已經是夜間末班車的時間這一次他們又跟拍到了誰呢？

25歲的清，職業是在銀座的炸串店當店長，此刻她剛剛下班，欣然接受了節目組跟拍的請求。

老家是岐阜的清，一個人來到東京打拼，目前和房東及其家人們住在一棟公寓裡。清說因為自己的爸爸經常調職，她去過很多地方，高中之後來到東京，便一直都沒回過老家，已經有10多年了……

10年冇返老家　真正嘅原因係……（點圖繼續閱讀）👇👇👇

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【本文獲「日式生活美學」授權轉載，微信公眾號：fangxuehou2015】

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