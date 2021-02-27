肥妹同閨蜜約定一起胖下去　慘遭背叛好友偷偷變索女　結局超勵志

撰文： 東京畫報 最後更新日期： 2021-02-27 09:30

春節假期，大家是不是和報姐一樣吃吃喝喝睡睡？估計下次上班的時候，報姐都要變成胖姐了，所以今天又看了減肥綜藝來激勵自己！

與朋友約定不減肥卻被背叛 點圖看看平野香里的減肥故事（點圖放大閱讀）👇👇👇

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雖然香里的故事看起來有點誇張，不過這個綜藝都是真人真事，故事演繹部分找演員拍的。普通人很少像她一樣有毅力瘦下來，但普通人也不可能像她一樣吃這些東西，畢竟大基數更好減嘛！

對於減肥這件事，如果不影響健康胖和瘦都是自己的事，沒必要因為男性凝視而焦慮。自己也不要隨意評論他人身材，但是因為肥胖有高血壓脂肪肝什麼的，那肯定要注意起來！

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