消委會變頻式分體冷氣機測試　9款製冷量拎滿分　5星之選最慳電費

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-15 12:27

【消委會／冷氣機／變頻式分體冷氣機／5星之選】天氣逐漸回暖，又是冷氣機出動的季節！消委會早前測試了14款變頻式分體冷氣機，整體評分大部份都有4星或以上，不過其中1款樣本，就被發現製冷量明顯低於聲稱的18%，總評分亦僅得2.5星。另外研究亦估計，能源效益較低的樣本，比能源效益較高的，每年須多付56%電費。

消委會早前測試了14款變頻式分體冷氣機，整體評分大部份都有4星或以上。（消委會圖片）

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消委會是次測試的14款變頻式分體冷氣機，聲稱製冷量為 3.2千瓦至3.6千瓦，全部樣本的能源效益標籤均標示為1級，樣本的售價由5980至11,980元，當中4款已包含基本安裝費，其餘則需額外收費。測試參考了國際標準 ISO 5151、ISO 16358-1 及 IEC 60335-2-40，檢測樣本的製冷量、能源效率、寧靜程度、送風量、 抽濕表現、安全程度及使用方便程度。

14款冷氣機檢測結果及評分▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

消委會檢測發現，各樣本量得的製冷量由2.64千瓦至3.73千瓦，製冷量最低（2.64千瓦）的日立RAS-DX13HDK / RAC-DX13HDK冷氣機，比其聲稱的3.2千瓦低 17.6%，未能符合「強制性能源效益標籤計劃」的要求，測試結果已交機電工程署跟進。另有4款樣本量得的製冷量低於產品聲稱 0.5%至 2.5%，而其餘9 款樣本量得的製冷量皆符合或高於產品聲稱，於該項目獲評5分滿分。

消委會指能源效益直接影響電費開支，若以每度電1.2元計算，假設全年開冷氣180天，每天12小時，各樣本每年所需電費由657至1023元不等，相差366元，即能源效益較低的日立冷氣機，比能源效益較高的三菱重工SRK35ZSXH-S / SRC35ZSXH-S，每年須多付56%電費。消委會又提醒市民，選購冷氣機時，亦要留意保用期以及每年保養費。

+ 9 + 9 + 9

至於要如何應對，食物安全中心有以下3點建議▼▼▼

消委會20款氣體熱水爐測試 4.5星之選售價差$7100 附選購貼士

20款氣體熱水爐價錢與總評分▼▼▼

+ 14 + 14 + 14

消委會就提醒市民，在選購及使用氣體熱水爐時，應注意以下事項：

+ 4 + 4 + 4

+ 29 + 29 + 29

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+ 4 + 4 + 4

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