港女難頂男友阿媽　稱當自己人要求多乜都管　逼打疫苗令她決搬走

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-19 20:00

婆媳問題可能是世界上最難解決的糾紛！有港女於討論區發文，大數男朋友媽媽的麻煩事，不但以「當係自己人」為由，視她為免費工人，又事事「管住晒」，不過因她暫居於男友家中，只能默默忍受。近日未來奶奶狂勸她接種疫苗，甚至想直接拿其手機代為預約，令她忍無可忍決定搬走，「唔想再俾人係咁管呢樣管嗰樣，我屋企人都唔會咁對我」。

有港女大呻難忍與男朋友媽媽同住，近日更因對方催促她接種疫苗而決意搬走。（《BB來了》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名港女於Dcard討論區以「男朋友阿媽逼我打疫苗」為題發文，指與男友交往約半年，因家有突發事情，無奈要暫居於男友家中，沒料卻是惡夢開始。她說男友媽媽思想守舊，例如認為「媳婦一定要事事都照顧佢個仔，以佢個仔和家庭行先，將來有小朋友就最好全職留喺屋企做家頭細務，湊小朋友等等」。

她指男友媽媽甚至會認為她照顧得男友不夠周到而有微言，如她跟男友分工合作做家務時，男友媽媽會認為「應該要我做晒先啱」。雙方因生活習慣不同，同住期間間中有磨擦，她甚至認為對方視她為免費工人，「會係咁講『你唔好嬲喎，叫你做嘢係當你自己人，當你客就唔會畀嘢你做啦』」。不過樓主始終居於對方家中，故只能無奈忍受。

+ 8 + 8 + 8

直至近日，男友媽媽多次勸樓主及男友接種新冠疫苗，由於男友自小身體不好，兩人並無打算接種。不過男友媽媽得知兒子生病後，便多次催促兩人，甚至「開埋個網」及「攞埋手機」教他們預約，令她只好以工作為由推搪。

隨住同住日子愈久，樓主漸漸難以忍受男友媽媽的控制，早前她終於得知可以搬回與家人同住，即決定搬離男友家，直言：「唔想再畀人係咁管呢樣管嗰樣，我屋企人都唔會咁對我，同埋我唔想再俾佢問我打咗針未，問我點解唔上去瞓。」

樓主直言覺得男友媽媽待她如免費工人，認為難以忍受與對方同住被管束的生活。（《BB來了》劇照）

不少女性網民看過樓主的故事紛紛表示同情，建議她想清楚是否能於未來數十年應付男友媽媽，否則或要思考應否繼續與男友交往，「如果你真係想同佢行落去，咁就要睇你男朋友揀邊個，要阿媽定女朋友。你同佢阿媽就會難相處，結婚之後好大機會有婆媳問題」、「如果唔會分手的話，一係拍一世拖，一係婚後出去二人世界。隔住個Mon都聞到浸工人味，自古以嚟婆媳關係呢係無解㗎」。

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：未來奶奶不捨30歲仔結婚 結局好唏噓【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

+ 9 + 9 + 9

同場加映：爺奶奶暗寸新抱無娘家【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

+ 5 + 5 + 5

同場加映：入門要小心！5個星座係野蠻奶奶 處女挑剔天蠍毒舌【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

【12星座】入門要小心！5個星座係野蠻奶奶 處女挑剔天蠍毒舌