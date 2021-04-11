未來奶奶係狂熱教徒　唔洗禮唔准入門　網民聽完細節齊勸唔好嫁

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-04-11 15:30

一名台灣女網友原本也有去教會，卻遇着對信仰超狂熱的未來奶奶，堅持未洗禮不准與她兒子結婚。因為太愛男友，該名女網友也瞞着所有人去洗禮了，誰知這才是災難開始，讓她不禁發文控訴：「第一次覺得這麼委屈這麼難過，為什麼要排擠不同信仰的人？」

洗咗禮都唔滿意 立即睇睇女網友嘅貼文原文👇👇👇

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有網友直言：「老一輩總喜歡操控兒女，自己過自己的生活就好，久了就什麼事都沒有了，離開是非地，希望你遇到是神隊友，不是豬隊友。」

其他網友則表示「信教信到走火入魔的家庭」、「建議你趕快離開，這種宗教狂熱的家庭很可怕……」、「走火入魔了!!」、「信仰勒索」、「何必委屈自己求別人成全呢？妳也是爸媽手心裏的寶貝，何必成為別人家的ＸＸ」、「在別人父母面前委屈求全，就是對自己爸媽不孝」。

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