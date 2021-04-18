Pan Piano｜神秘網紅新片露臉見樣！　網民暴動：皮膚超好、超白

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-18 23:00

YouTuber「Pan Piano」經常以性感Cosplay打扮演奏歌曲，令樂迷在聽覺及視覺上都得到滿足，不過她的真實樣子卻十分神秘，從來沒有人見過！這位相信是最神秘YouTube之一的Pan Piano，近日終於在短片中以「露臉」，觀眾看到之後更大呼她的臉「出奇地白皙」！

Pan Piano近日上載新片，而且在片中投入震撼彈「露臉」！（YouTube「Pan Piano」圖片）

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Pan Piano昨日（17日）上載最新短片，彈奏卡通《龍珠Z》的主題曲《ドラゴンボールCHA-LA HEAD-CHA-LA》及《龍珠GT》的主題曲《DAN DAN 心魅かれてく》。短片中令網民觸目的除了演奏本身之外，就是Pan Piano的衣着打扮了，全因這次她Cosplay的是《七龍珠》反派角色菲利（フリーザ） ，更十分有誠意地「由頭Cos到落腳」。

Pan Piano經常都會Cosplay演奏音樂：【點擊下圖放大即睇！】

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討論區有人笑言這次是Pan Paino正式投下的震撼彈，「首度露臉了！」，成功吸引網民爭相點擊。不過當網民發現真相之後都只得苦笑，不禁笑指「皮膚超好、超白、超亮的」，也有人大讚她「還滿用心做出一些變化，每次都秀身材久了也會膩」。

Pan Piano之前也曾在頻道上「露面」：【點擊下圖放大即睇！】

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Pan Piano日前在短片「名探偵コナン BGM Detective Conan [ピアノ]」中其實亦有類似「露臉」玩法，Cosplay柯南漫畫中的「未知身分的犯人」，黑色緊身衣「由頭包到落腳趾尾」，「露面」的就是衣服頭部印有的眼、鼻、嘴。

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