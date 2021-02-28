Pan Piano｜神秘性感鋼琴YouTuber「露臉」　網民：鼻子「歪了」

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-02-28 20:00

網上彈琴高手大有人在，但「Pan Piano」能成為著名YouTuber卻有着獨特原因，首先是她經常以性感Cosplay打扮演奏歌曲，令樂迷耳朵聽到美妙音樂之餘，眼睛亦可享受福利！另一方面是Pan Piano從未露面，神秘感令網民充滿各種幻想，惟近日她竟然在1條短片上「現真身」，網民表示驚喜，卻直指她的鼻子「歪了」，成為笑點之一！

Pan Piano曾經Cosplay《鬼滅之刃》中的禰豆子拍片彈鋼琴。（YouTuber頻道「Pan Piano」短片截圖）

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Pan Piano報稱來自台灣，其YouTube頻道有超過200萬訂閱，人氣相當之高，但卻從來沒有人知道她的真實樣貌。她日前在首播短片「名探偵コナン BGM Detective Conan [ピアノ]」中，約第8秒時竟然看到她「露面」走入鏡頭，令人十分驚喜，不過仔細一看，卻發現她只是Cosplay柯南漫畫中的「未知身分的犯人」，黑色緊身衣「由頭包到落腳趾尾」，所謂的「露面」只是衣服頭部印有的眼、鼻、嘴。從「犯人」的身型看型，Pan Piano應是體型較瘦的女生，身材看來十分不俗，有網民則笑稱其鼻子「歪了」。

Pan Piano首次在頻道上「露面」的過程【點擊下圖放大即睇！】

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Pan Piano的短片引起網民熱烈討論，更說這次她的Cosplay十分之幽默，甚至覺得她的打扮有趣又有梗，比起彈鋼更加值得欣賞了！

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Leezy在其中一條短片的前半段中戴口罩彈琴，之後又突然除口罩，立即令人明白有靚樣的分別！（YouTube頻道「이지Leezy」短片截圖）

Leezy在其中一條短片的前半段中戴口罩彈琴，之後又突然除罩，立即令人明白有靚樣的分別！（YouTube頻道「이지Leezy」短片截圖）

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