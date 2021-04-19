女友養狗後拍拖話題全以毛孩為主　港男暗地呷醋：佢鍾意狗多過我

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-19 22:00

養寵物需要花費大量心機、精神及時間，但與毛孩相處的過程則讓不少人獲得心靈上的滿足。不過有港男近日發文，大呻女友養狗後，將全副心機放於狗狗身上，令兩人之間的話題及拍拖行程也只圍繞着狗狗。他為免女友不開心也會陪狗狗玩，但卻會暗自感到嫉妒，甚至直言「女朋友鍾意狗多過我」。

有港男大呻女友養狗後將心機全放於狗狗身上，感到不是味兒。（《對我而言可愛的她》劇照）

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該名港男以「我女朋友鍾意狗多過我」為題發文，指女友早前開始養狗，而狗狗也非常可愛，不過他認為女友似乎放太多時間於狗狗身上，「唔知幾時開始，我哋拍拖嘅話題同行程都以隻狗為主」：【點擊下圖放大即睇樓主原帖內容 ▼ ▼ ▼】

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雖然對女友有所不滿，但他坦言為免對方覺得他小氣，平日也會嘗試與狗狗玩以打好關係，「但係隻狗一啲都唔畀面，成日ignore（無視）我」，甚至當他與女友相處時，狗狗也會表示不滿，令女友誤以為他欺負狗狗，最終「兩個一齊嬲」，令他不禁苦呻：「點樣先可以令隻狗認同我？我係咪要吠兩聲畀佢聽？」

樓主直言不想女友覺得他小氣才陪狗狗玩，惟狗狗並不理會。（《會讀心術的那小子》劇照）

有網民得知樓主的狀況，即指出毛孩能感受照顧者是否真誠對待牠們，認為他不應以討好狗狗或女友作為出發點，否則只會愈來愈辛苦，「睇你啲態度語氣覺得你唔係真心想同隻狗熟，你都識講你只係唔想女朋友覺得你小氣，所以先想同隻狗熟，而隻狗係會感覺到。唯一可以建議嘅係，用多啲時間心機，你真係用心隻狗會feel（感覺）到，如果你唔改變你心態，都唔緊要，換個冇養狗嘅女朋友就得」。

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