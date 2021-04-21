爸爸炒車父子同受傷送院　3歲仔一段話超窩心：以後不准開快車

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-21 21:00

危險駕駛引致的車禍1宗都嫌多！泰國喀比府日前發生1宗車禍事故，1對父子受傷送院，駕車的爸爸更要躺在救護車的擔架床上，但在前往醫院期間，3歲的兒子表示很擔心爸爸的情況，還語重心長教訓他「以後不准開快車」，畫面溫馨又有趣。

從照片可見，父親躺在救護車的擔架床上，3歲兒子在一旁，頭部和手臂擦傷流血，但向着鏡頭舉V，而爸爸的左手則輕輕搭着兒子的背部。（fb「Rattamanee Saynui」圖片）

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泰國1名女義工在facebook講述這個暖心故事，指日前幫忙處理車禍，事件中1對父子受傷，被送往醫院救治。從照片可見，父親躺在救護車的擔架床上，3歲兒子在一旁，頭部和手臂擦傷流血，但向着鏡頭舉V，而爸爸的左手則輕輕搭着兒子的背部。

女義工陪伴他們送往醫院，兒子很關心爸爸的傷勢，問他身體有沒有很痛，當中父子的對話感動旁人▼▼▼

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網民都大讚小男孩勇敢可愛，3歲孩子就已經講得這麼好，又指2父子互相擔心對方的心情令人動容，希望父親能汲取教訓，並祝願他們早日康復。

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