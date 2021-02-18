兒子只收1封利市　單親媽自責：對不起　紅包寫這段話惹哭萬人

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-02-18 22:00

農曆新年孩子最開心，除了能盡享應節美食，還能得到長輩們送賺的利市，開開心心過新年。但不是每個孩子都能在新春荷包滿滿，台灣1名單親媽媽早前在網上歉意地分享感受，慨嘆因沒有人脈，兒仔僅能得到她封的利市，不過在唯一的利市裏，媽媽仍寫滿了對兒子的祝福與期盼，這段寫在紅紙上的說話曝光後，隨即感動逾萬網民，紛紛留言形容這個紅包是「最昂貴的禮物」！

單親台媽自責沒有人脈，感嘆兒子過年只得她給的1封利市，一時感觸發文抒發感受。（facebook群組「爆怨公社」圖片）

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該名台媽於初三情人節（14日）在facebook群組「爆怨公社」發文，表示自己是單親媽媽，孩子沒有爸爸只能認命，像新年這些節日感受特深，「過年就只有我這個媽......有沒有孩子像我兒子這麼慘的」。樓主透露只有她給兒子利市，自責自己沒人脈，沒有太多親戚朋友會派利市給兒子，「對不起了，兒子」。

然而樓主今年在利市寫滿肺腑之言，她先畫了一頭可愛的牛牛，寫上「牛年大吉」，其後以秀麗的字體寫下一段感動滿滿的祝福說話▼▼▼

帖文在facebook發布僅3天便火速獲得逾2萬個互動，網民紛紛大呼感動，大讚樓主字體秀麗，內容充滿愛，認為她送給兒子「最昂貴的禮物」，因為媽媽對孩子的愛是無價，相反很多孩子擁有富裕的生活，父母給他們的愛卻很貧乏，所以她的兒子其實很有福氣，因為可以媽媽的寶貝。也有媽媽分享感受，指自己的兒子小時候同樣沒收到很多紅包，而今年她終於收到兒子包的紅包，讓她感動得躲到廁所偷偷地哭起來，鼓勵樓主不要氣餒或自責。

網民看後很感動，紛紛留言叫單親台媽加油▼▼▼

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（fb群組「爆怨公社」）

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