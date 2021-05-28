網友家姐慘被騙色　渣男玩完即飛仲叫佢去死　對話曝光劇情神反轉

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-05-28 11:30

「沒看留言之前……女孩子要是玩不起就不要去沾惹那種男人，男方很明顯就是只是要打砲，如果女生自己沒辦法理性愛與性分開就不要跟這種男人發生關系，真的別想讓這種男人對妳負責……但看完留言之後，我只覺得女生很死纏爛打！」通常有人爆料被騙情騙身體，一般而言文章底下的流言都是會安慰受害人，只是，這次的風向卻是一面倒。

網友李小樂在爆料公社發文「剛出獄就對女生騙色玩弄女生身體，還對女生騙錢。事後玩膩還要人去死」，表示被害人是自己的姐姐，並將她與男生的對話截圖貼了上來要大家公審……

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「你要是女生的朋友，就應該勸她放手！」沒想到網友們對這爆料的回應，卻是一面倒的拜託女方快放手。「以死相逼不好吧！換別的男人也不會想遇到這種事，好聚好散吧！」

有網友表示，從對話文字中，並沒有看到男方提到要女方去死，或是騙女方的身體，甚至女方自己也說了是自己讓男方來的，反倒是女方已死相逼。「這女的一直在情緒勒索，有病嗎？」、「問題在哪？一開始對方不是就說別放感情了，這樣算騙色？」、「就女生暈船了……但對方不想繼續進行這樣的關係，因為發現女生暈了？然後就被說是渣男！但……遊戲規則不是都說好了嗎？不就是為了性愛嗎？」。

也有網友坦言：「如果我是對方，就算我想認真，看到這樣，我也想直接逃離了！以死相逼，太可怕的恐怖情人了。通常這種的，都是有多遠閃多遠！」

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