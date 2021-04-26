心血來潮問男友「我叫乜嘢名」　對方竟然咁答　網民齊話無法接受

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-04-26 18:30

一名台灣女網在「爆怨2公社」分享一件令她耿耿於懷的事。原來早前她突然心血來潮問男友她是誰、叫什麼名字，誰知對方的回答卻讓她當場呆掉，忍不住發文詢問：「是我太小心眼，還是男友很靠北（很爛）？」

無數網友話接受唔到勸分手 點圖睇睇女網友原文👇👇👇

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網友紛紛表示「我男友這樣我絕對會打爆他」、「直接分手，跟他說那麼忘不掉就祝你幸福！」、「我會當下直接問他是認真的嗎？憋到隔天問，他會覺得當下不問現在才說很幼稚（幼稚男人的思維大多是這樣）然後可以放生了」、「那樣的回覆應該是活膩了，不信你問身邊的其他友人」、「無意的就是心裡有前妻，惡意的就直接巴下去」、「很白爛，什麼不回答，回答前任……根本連尊重妳的意思都沒有，也表示在他內心你還是可以被取代的」、「我沒辦法接受，他潛意識永遠只有別人，不需要這麼卑微的跟他在一起，當自己的女皇，他沒有在乎你的感受。非常不好！！！！」。

也有網友建議「要當下立刻反應！」、「看著你男友喊前男友的名字好了」、「其實只要是女的都會介意」、「妳應該當下立刻摟住他，再深情的望著他，然後嗲聲的叫他妳『前任』的名字~~親看誰比較龜毛小心眼愛生氣認真妳就輸了」、「這種的你也忍的了，難怪他軟土深掘」、「其實有句話叫『以其人之道，還至其人之身』，下次做愛時，喊一下前男友的名字順便說，好爽，×××你好厲害」、「他或許只是想開玩笑，但是如果我是妳我也笑不出來」、「我沒有辦法接受我會離開」。

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