防塵除塵｜1招加4寶決戰家居塵埃　呢支嘢阻隔靜電減低灰塵積聚！

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-04-26 10:00

文：裝修佬 塵埃是家居一大清潔敵人，不少人心裏都會想，「點解屋企咁多塵？」或是「點解抹極都有塵？」，特別是住在市區裏，無論是否開窗都會積塵。除了用除塵掃或是除塵紙之外，其實民間不少抹塵技巧及除塵方法，今日等裝修佬話你知除灰塵方法及4個除塵小工具！

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家俬沾上灰塵其實是因為有靜電，靜電會吸附住塵埃，日積月累便會變得周圍也是塵埃。要令家俬不易沾上灰塵，其實只需要一樣消靜電的工具——柔順劑。柔順劑可以令物件有一層潤滑的保護，阻隔靜電，減低灰塵積聚速度。

家居清理灰塵除了用吸塵機或掃把，也有一些小工具可以幫手去除不同地方的灰塵。（資料圖片）

除塵小工具

一般家居都會用掃把、吸塵機、拖把和抹布除塵清潔，但其實還有不少除塵小工具可讓你去除灰塵的功夫減少。

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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