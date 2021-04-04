清洗被褥｜絲棉被唔洗又唔曬得點處理？有一種被褥唔好掛起晾乾

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-04-04 11:00

文：裝修佬 【棉被／羽絨被／絲棉被／羊毛被／纖維被／清洗／收納／儲存】初春來臨，天氣漸漸變得濕熱，是時候要收起冬天被，拿出冷氣被了。在收納之前大家都會先洗被袋，但不知道自行洗被芯是否可行，但交給洗衣店洗被價錢也不便宜。其實洗棉胎沒想像中難，等今日裝修佬話你知不同被褥要怎樣洗和收納吧！

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棉被

棉是最傳統被胎的成份，棉被即是以天然棉花纖維加工而成的被子，較厚實，是冬天常見的保暖被，常見有大豆被。棉被不能水洗，水洗會使棉花結成團，很難回覆原狀，保暖性會下降。因此正確的清潔方式是曬太陽，同時輕力拍打棉被，有助拍走灰塵及保持棉花的蓬鬆度，以此保持其保暖力。

棉被中的棉花吸濕力強，收納時需注意防潮的問題。另外也不建議在收納時放於低層，因為過份擠壓會使棉花被壓實而失去蓄熱能力。

羽絨被

羽絨被的內芯就是動物絨毛，常使用的是鵝鴨，羽絨是動物性蛋白質纖維，較棉花等植物性纖維保暖力更高，絨毛立體結構儲藏大量空氣，可保留人散發出來的熱力以此有效保暖，同時被子本身也較輕盈。

羽絨被可用機洗或水洗，不過同樣需要用輕柔模式清洗，及用中性清潔劑，因為偏酸或偏鹼的清潔劑都會傷害羽絨纖維本身。清洗後可在通風處陰風晾乾，避免暴曬。若想徹底清洗，可考慮乾洗。

為了保持羽絨被的透氣度，要避免用塑膠或纖維被套，以免羽絨內芯受潮後發霉而出現異味。收納也應存放於乾爽地方。

夏天到來要為換上薄被做準備，同時要清洗及收納厚重被褥。（資料圖片）

蠶絲被（絲棉被）

蠶絲被同樣是動物性蛋白質纖維，柔軟透氣同時堅韌，冬暖夏涼，因此蠶絲是高級的被子成份。另一方面，蠶絲的製成是由不接觸化學物料或農藥的蠶絲吐絲而成，因此品質良好的純蠶絲被是一種天然環保的產品。

蠶絲被清潔較難，與棉被一樣不能水洗，因為會結塊，同時也不能曝曬，會使纖維脆化，因此只能於陰涼處吹風。收納方面，為了不令蠶絲變形，不能真空處理擠壓蠶絲被，不應該以重物壓著。

羊毛被

羊毛的捲曲特性令羊毛被可內藏大量空氣，傳熱率非常低，因此可防止冷空氣入侵，保暖度高，同時也是最耐火的被子。

有羊毛衣物的人都知道，羊毛不建議水洗，因此羊毛被若要清洗，則需要拿去乾洗，但若想保持羊毛被潔淨，可定期黃昏或清晨曬被1-2小時，則可達除濕及殺菌作用。收納則需要同時放驅蟲物品，避免羊毛被蟲蝕。

纖維被

纖維被的纖維即人造纖維，優勢在於保養較其他動物植物纖維簡單，少發霉之外，不會縮水彈性也高，價格低，但使用期限比保養得好的其他被短很多，只有2-3年，同時因化學纖維屬塑膠類，因此被的透氣性相對較差。

清洗纖維被較其他被簡單，可直接扔進洗衣機以低轉速模式或用手清洗，另可配合弱鹼性洗潔劑增加潔淨度。但不能懸挂晾乾，因為化學纖維的纖維之間的抱合力不強，挂起來的話，容易產生厚薄不勻，失去保暖性。

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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