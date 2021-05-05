水瓶座流星雨2021｜今晚睇最靚！最佳觀測地點、時間＋攝影Tips

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-05-05 19:27

【寶瓶座η流星雨2021香港／水瓶座η流星雨／太空館】繼續天琴座流星雨後，踏入5月又有流星雨看了！正值活躍期的寶瓶座η流星雨（水瓶座η流星雨），將於5月6日（星期四）進入高峰期。但長夜漫漫，究竟什麼時間、地方觀測最靚？如何簡單用手機拍下壯麗流星雨？以下一一話你知。

「水瓶座η流星雨」是與哈雷彗星有關的流星雨，每年4月底至5月初出現。

水瓶座η流星雨將於5月6日迎來高峰期。（資料圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

根據太空館，由現在直至5月28日都是「水瓶座η流星雨」活躍期，高峰期在5月6日，天頂每小時有50顆流星。至於何時看最靚，以下為太空館建議觀測時段。

水瓶座η流星雨最佳觀測時間 👇👇👇

手機、相機影流星雨教學

要成功拍下靚靚流星雨，手機、相機當然必不可少，還需要調校📱📷光圈、快門等設定！以下必學影流星雨的設定，以及不可忘記帶備的工具，大家影流星雨前要看看😍😍～～

超簡單影流星雨TIPS👇👇👇

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4大觀賞地點推介

至於「流星雨」觀賞好地點，以下4個地方可以參考。

觀賞地點推介👇👇👇（點小圖放大看）

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在家防疫 上網都有得睇流星雨直播

不過，本港新冠肺炎疫情仍然反覆，近日更出現多宗變種病毒，不建議大家相約外出看流星雨，如有興趣，亦可透過網上直播觀看流星雨。

台北天文館直播：按此觀看

2021年還有多少場流星雨？

若錯過今次「天琴座流星雨」，其實今年還有數場流星雨可以觀看，最快一場更在下月出現，詳情可看下圖。

另外，等待水瓶座η流星雨時，不妨先欣賞一下歷年「獅子座流星雨」及「雙子座流星雨」壯麗場面，「解解渴」👇👇👇

獅子座流星雨：

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雙子座流星雨：

同場加映：5000元消費券｜3類人不可領！申請使用10大須知 可否淘寶網購？

【5000元消費券／政府電子消費券／申請方法】政府「電子消費券計劃」選定由AlipayHK（支付寶）、八達通Octopus、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay Hong Kong（微信支付）協助推行，預計2021年暑假接受登記。究竟如何申請？申請資格及哪3類人不符合資格？哪些消費才可使用消費券？以下一一話你知。

消費券申請、使用10大須知 3類人不可領取▼▼▼

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不過以上資料部份細節，仍有待政府實際公布。