關於東方昇11件事　去觀塘音樂噴泉沖涼惹議　「一戴一露」最惹火

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-25 20:26

【東方昇／100毛／音樂噴泉】耗資逾5,000萬元公帑興建的觀塘海濱音樂噴泉，上周四（22日）啟用後惹來不少批評，網媒《100毛》藝人「東方昇」昨日（24日）到場直播，其間脫去上衣及長褲，戴上浴帽及僅穿短褲，在場塗上沐浴露「沖涼」，事後遭康文署不點名批評，指有關行為會影響其他人，又呼籲要着重公德。 東方昇事後在fackbook專頁回應事件，指不點名批評所以康文署指的人未必是他。他又已經看過多個平台的網民留言，認為「好明白事理，我對香港未來充滿希望」，又指「公德自在人心」。 東方昇到音樂噴泉洗澡事件成為網上熱話，雖然有支持者讚好，但亦惹來不少批評，質疑他為出位而「教壞細路」。本文細數東方昇出道以來的11件事，當中你又知道幾多呢？

康文署不點名批評《100毛》藝人「東方昇」在音樂噴泉嬉水區內嬉水時使用梘液，認為會影響其他使用設施的市民。（《100毛》fb影片截圖）

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東方昇的在fb專頁的直播全長逾6分鐘，他當場脫去上衣及長褲，只穿短褲及褲在音樂噴泉玩水，然後再塗上梘液洗澡，並與在場的兒童嬉戲。康文署及後不點名指有市民在音樂噴泉嬉水區內嬉水時使用梘液，職員為免影響其他使用者及防止市民滑倒已經即時阻止，並圍封清潔有關範圍，受影響範圍在清洗之後已經重開，呼籲市民使用遊樂場地設施時要着重公德，不要對他人造成妨礙或滋擾。

東方昇事後曾在facebook專頁上回應，指不點名批評所以康文署指的人未必是他。他又已經看過多個平台的網民留言，認為「好明白事理，我對香港未來充滿希望」，又指「公德自在人心」

東方昇2015年出道至今曾做過不少惹火事件，引起網民熱烈討論，以下有關東方昇的11件事，你又知不知道呢？

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觀塘海濱音樂噴泉啟用，在場有不少小朋友嬉水玩樂【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

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觀塘海濱音樂噴泉到了晚上就會揉合幻變燈光出現變化【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】